Após paralisação, ônibus circulam normalmente em SP nesta quarta (10)

Empresas vão honrar compromissos com motoristas e cobradores
Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 08:23
São Paulo
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os ônibus da cidade de São Paulo operam normalmente na manhã desta quarta-feira (10), após a paralisação de motoristas e cobradores que causou caos nas ruas na tarde de ontem (9).

Segundo informações da SPTrans, a circulação dos veículos ocorre sem problemas nesta manhã: “A SPTrans informa que a frota da cidade opera normalmente nesta quarta-feira, 10 de dezembro”, publicou o órgão nas redes sociais.

Motoristas e cobradores pararam de trabalhar na tarde desta terça. Foi em protesto pelo atraso no pagamento do décimo terceiro salário e do vale-refeição. que seria feito na sexta-feira (12), mas as empresas disseram que iria atrasar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve de intervir para acabar com a paralisação. Ele considerou “inaceitável” a postura dos donos das empresas de ônibus e afirmou que os repasses da prefeitura aos empresários estão em dia.

“Eu vou tomar todas as medidas para que o trabalhador tenha o direito de receber o décimo terceiro. Não achem eles [as empresas concessionárias] que vão fazer uma pressão para cima da prefeitura. Eu não vou aceitar. Essa atitude é inaceitável”, disse Nunes em vídeo nas redes sociais. 

Uma reunião, no início da noite de ontem, entre membros da prefeitura, representantes das empresas e o Sindicato dos Motoristas pôs fim ao impasse. Segundo comunicado do sindicato, ficou acertado que as “empresas de ônibus terão que providenciar o pagamento do vale-refeição nas férias relativo aos meses de setembro, outubro, novembro, bem como o décimo terceiro salário dos trabalhadores até o dia 12 de dezembro.

Edição:
Graça Adjuto
Motoristas de Ônibus Cobradores Greve São Paulo Acordo
