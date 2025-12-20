logo ebc
Bombeiros confirmam 8ª morte por temporais no estado de São Paulo

Encontrado corpo de um homem sumido desde terça-feira em Guarulhos
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/12/2025 - 11:28
São Paulo
Um homem caminha por uma rua inundada após fortes chuvas em São Paulo, Brasil, 10 de fevereiro de 2020. REUTERS / Rahel Patrasso
© REUTERS / Rahel Patrasso/Direitos Reservados

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado de São Paulo confirmaram a oitava morte decorrente das chuvas desde outubro no estado de São Paulo, a terceira relacionada à tempestade de terça-feira (16).

A vítima, um homem morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, teve o corpo encontrado no Rio Tietê próximo à ponte que dá acesso a uma rodovia.

Ele estava em um veículo modelo Fiorino, de cor branca, arrastado por enxurrada. Os bombeiros localizaram o carro no mesmo dia, na Rua do Armazém, mas sem o ocupante.

Familiares da vítima, cuja identidade foi preservada, reconheceram o corpo nesta sexta-feira (19), mas não informaram sobre velório ou enterro.

