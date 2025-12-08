logo ebc
Bombeiros resgatam 17 pessoas de casarão que desabou no Rio

Onze sofreram ferimentos leves
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 12:01
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 08/12/2025 - Prédio desaba no Catete, na zona sul do Rio.
Dezessete pessoas foram resgatadas com vida do desabamento de um casarão na rua Tavares Bastos, no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (8).

Não há mais registro de desaparecidos sob os escombros.

Onze pessoas, com ferimentos leves, foram liberadas no local. Seis foram encaminhadas para unidades hospitalares.  

Vítimas sob estruturas

Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, incluindo integrantes do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Operações com Cães (Gbresc), com apoio de drones com câmera térmica que ajudaram a identificar a localização das vítimas sob as estruturas.

A Defesa Civil do Rio também está na área do desabamento para avaliar os danos estruturais do prédio e as condições das edificações vizinhas.

 

Kleber Sampaio
Rio de Janeiro Desabamento bombeiros Resgate
