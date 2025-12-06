logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago

Atração vai ao ar no domingo (7), às 19h30, na TV Brasil
TV Brasil
Publicado em 06/12/2025 - 11:18
Brasília
Brasília (DF), 06/12/2025 - Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago. Foto: publica.org
© publica.org

A TV Brasil leva ao ar uma edição inédita do programa Brasil no Mundo neste domingo (07), às 19h30. No estúdio no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem o cientista político Miguel Lago.

Miguel Lago é diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) desde 2019. Foi co-fundador e diretor-presidente das organizações não-governamentais Meu Rio e do Nossas. Foi professor na Sciences Po Paris, na School of International and Public Affairs da Universidade de Columbia e na T.H. Chan School of Public Health da Universidade de Harvard. É co-autor dos livros Linguagem da Destruição com Heloisa Starling e Newton Bignotto e Do que falamos quando falamos de Populismo com Thomás Zicman de Barros.

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30 e o geógrafo Elias Jabbour.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço
Brasil no Mundo – domingo, dia 30/11, às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – madrugada de domingo, dia 30/11, para segunda, dia 1º/12, às 2h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais
Edição:
Maria Claudia
TV Brasil Brasil no mundo Miguel Lago
