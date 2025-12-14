logo ebc
Brasil no Mundo recebe o historiador João Cezar de Castro Rocha

Programa vai ao ar no domingo, às 19h30, na TV Brasil
TV Brasil
Publicado em 14/12/2025 - 11:09
Brasília
São Paulo (SP), 29/04/2025 - Professor João Cezar Castro Rocha participa do programa DR com Demori. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

TV Brasil leva ao ar uma edição inédita do programa Brasil no Mundo neste domingo (14), às 19h30. No estúdio no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem o escritor e historiador João Cezar de Castro Rocha.

Professor titular de Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), João Cezar de Castro Rocha é doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-doutor pela Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. É autor dos livros Guerra cultural e retórica do ódio: crônicas de um Brasil pós-político (2021) e Bolsonarismo: Da guerra cultural ao terrorismo doméstico (2023).

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30 e o geógrafo Elias Jabbour.

