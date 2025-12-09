logo ebc
Capitais do Centro-Sul terão chuvas e ventania até quinta-feira

Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia
Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 10:20
São Paulo
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A formação de um ciclone extratropical combinado com a chegada de uma frente fria vai causar temporais e ventanias nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os efeitos do fenômeno serão sentidos até a próxima quinta-feira (11).

As capitais mais afetadas pelo fenômeno serão Brasília, Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Veja como fica o clima nesta terça-feira (9) nas capitais mais atingidas:

Brasília - temperatura mínima de 18ºC. Máxima de 24ºC. Possibilidade de chuvas isoladas pela manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Pancadas de chuvas isoladas à noite. Ventos fracos pela manhã, fracos a moderados à tarde e fracos à noite.

Goiânia - temperatura mínima de 21ºC. Máxima de 30ºC. Pancadas de chuva isoladas pela manhã. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Pancadas de chuva isoladas à noite. Ventos fracos pela manhã, fracos à moderado à tarde e fracos à noite.

Cuiabá - temperatura mínima de 24ºC. Temperatura máxima de 29ºC. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e à tarde. Pancadas de chuva isoladas à noite. Ventos fracos pela manhã, fracos a moderado à tarde e fracos à noite.

Belo Horizonte - temperatura mínima de 17ºC. Temperatura máxima 26ºC. Possibilidade de chuva isolada pela manhã. Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde e à noite. Ventos fracos pela manhã, fracos a moderado à tarde e fraco à noite.

Rio de Janeiro - temperatura mínima de 22ºC. Máxima de 33ºC. Muitas nuvens pela manhã. Pancadas de chuva e possível queda de granizo à tarde. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas à noite. Ventos fracos ao longo de todo o dia.

São Paulo - temperatura mínima 21ºC. Máxima 24ºC. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã tarde e noite. Ventos fracos ao longo do dia e moderados à noite.

Curitiba - temperatura mínima de 16ºC. Máxima de 22ºC. Pancadas de chuva e possível queda de granizo pela manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Ventos fracos pela manhã, moderados à tarde e à noite.

Florianópolis -  temperatura mínima de 22ºC. Máxima de 24ºC. Pancadas de chuva e possível queda de granizo pela manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Ventos fracos pela manhã e à tarde. Fracos a moderados com rajadas à noite.

Porto Alegre - temperatura mínima de 21ºC. Máxima de 24ºC. Pancadas de chuva e possível queda de granizo pela manhã. Pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Ventos moderados de manhã, tarde e noite.

 

 

Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia previsão chuvas trovoadas
