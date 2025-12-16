logo ebc
Catorze estados estão sob alerta para ventos e chuvas intensas

Previsão é grande volume de chuva para a noite desta terça-feira
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 18:43
São Paulo
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

 

Catorze estados do país estão sob alerta para ventos moderados e grandes quantidades de chuva para a noite desta terça-feira (16). Veja a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET):

Amazonas

Alerta laranja na maior parte do estado – Chuvas intensas, perigo potencial.

Previsão de nuvens com pancadas de chuvas isoladas na noite desta terça.

50 a 100 milímetros de chuva.

Manhã e tarde de quarta-feira (17) com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Noite com pancadas e trovoadas.

Ventos fracos a moderados

Acre

Alerta laranja em todo o estado – Chuvas intensas e perigo potencial.

Previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta noite de terça.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos

Amapá

Alerta amarelo na porção centro-oeste do estado – Chuvas intensas, perigo potencial.

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta noite. Manhã de quarta com muitas nuvens, mas sem chuva.

20 a 30mm de chuva.

Ventos fracos

Pará

Alerta amarelo na porção norte do estado e laranja na sul – chuvas intensas, perigo potencial.

Possibilidade de chuvas isoladas nesta noite. Tempo nublado na manhã de quarta.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos.

Mato Grosso

Alerta laranja em todo o estado – chuvas intensas, perigo.

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas por todo o estado. Manhã de quarta com chuvas isoladas.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos.

Mato Grosso do Sul

Alerta laranja em todo o estado – Chuvas intensas, perigo.

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos a moderados com rajadas.

Tocantins

Alerta amarelo e laranja – Chuvas intensas, perigo potencial, perigo.

Pancadas de chuva isoladas.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos.

Goiás

Alerta laranja – Chuvas intensas, perigo.

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

50 a 100mm de chuva.

Ventos fracos.

Minas Gerais

Alerta amarelo e laranja – Perigo potencial, perigo

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ventos fracos a moderados com rajadas.

50 a 100mm de chuva.

Manhã de quarta com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Ventos fracos a moderados.

São Paulo

Alerta laranja na maior parte do estado e vermelho na porção leste – Perigo e grande perigo.

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Chuva superior a 60mm ou acima de 100mm

Ventos fracos a moderados com rajadas.

Rio de Janeiro

Alerta Vermelho na porção centro-oeste do estado – Acumulado de chuva, grande perigo.

Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta noite de terça.

Chuva superior a 60mm ou acima de 100mm.

Ventos fracos a moderados com rajadas. Manhã de quarta com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Paraná

Alerta laranja no norte do estado e no litoral – Chuvas intensas, perigo potencial

Nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ventos fracos a moderados com rajadas. Movimentação de dunas de areia na orla.

Santa Catarina

Alerta laranja no litoral – Perigo.

Sem chuva para esta noite de terça. Manhã de quarta com possibilidade de chuva isolada.

Ventos intensos no litoral, movimentação de dunas na orla.

Rio Grande do Sul

Sem chuva para esta noite. Manhã de quarta sem chuva.

Alerta amarelo e alerta laranja no litoral – Vendaval, ventos costeiros.

Vendaval em todo o estado. Ventos fraco a moderados com rajadas.

Nas áreas com alerta vermelho, o INMET recomenda:

- Que sejam desligados aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

- Observar alteração nas encostas.

- Permanecer em local abrigado.

- Em caso de inundação, proteja pertences em sacos plásticos.

Em caso de rajadas de vento, as recomendações são:

- Não se abrigar debaixo de árvores, que podem cair e sofrer descargas elétricas.

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O telefone da Defesa Civil é 199. O dos bombeiros é 193.

 

