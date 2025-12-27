Chuva forte deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

143 mil pessoas estão sem energia na capital e na região metropolitana

A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva na tarde deste sábado (27) após um dia de muito calor.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular informando sobre a chuva na região central e norte. A zona oeste também é atingida. Houve ventos, raios e queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, foram feitas mais de 30 chamados para queda de árvores. Os telhado de duas casas — uma na Brasilândia e outra no Jaraguá — caíram, mas não houve vítimas.

Na Vila Anastácio, uma árvore caiu sobre um carro e um homem de 40 anos ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o Hospital das Clínicas.

Mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia nesta tarde devido às chuvas e à queda de árvores.