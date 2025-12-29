logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia

Em Franca, no interior de SP, uma pessoa morreu após um muro desabar
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 19:17
São Paulo
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As fortes chuvas que que caíram no final da tarde de hoje (29) deixaram a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. Em razão das chuvas, um alerta da Defesa Civil foi encaminhado aos celulares de moradores da cidade de São Paulo.

Por volta das 19h, mais de 31,6 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo, segundo balanço divulgado pela concessionária Enel. Desse total, 26,3 mil imóveis eram da cidade de São Paulo, 2,6 mil de Cotia e outros 1,1 mil da cidade de Juquitiba.

Além das chuvas, algumas regiões da capital registraram fortes ventos, que provocaram quedas de árvores. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, as maiores rajadas de vento foram identificadas nas regiões de Santana e na barragem Guarapiranga, onde a velocidade dos ventos alcançaram entre 30,5 km/h e 34,5 km/h.

Por volta das 19h, mais de 31,6 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo, segundo balanço divulgado pela concessionária Enel. Desse total, 26,3 mil imóveis eram da cidade de São Paulo, 2,6 mil de Cotia e outros 1,1 mil da cidade de Juquitiba.

Desabamento

Na cidade de Franca (SP), no interior paulista, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após o muro de um estabelecimento ter desabado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na Rua Rio Branco, no Distrito Industrial, após um temporal com fortes ventos ter atingido a cidade.

De acordo com a Defesa Civil estadual, os ventos em Franca chegaram a alcançar 30 km/h, com acumulados de chuva na casa dos 15 milímetros.

*texto atualizado às 20h40

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Com calor, governo de São Paulo emite alerta para economia de água
Edição:
Amanda Cieglinski
clima Chuva São Paulo Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
seg, 29/12/2025 - 20:15
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
seg, 29/12/2025 - 19:51
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
seg, 29/12/2025 - 19:17
Estação Sumaré da linha verde do metrô de São Paulo.
Geral Governo de SP anuncia aumento nas passagens de metrô e de trens
seg, 29/12/2025 - 18:55
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro segue em observação e pode ter alta na quinta-feira
seg, 29/12/2025 - 18:55
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus e carros próximo ao terminal Pedro II, no centro capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30
seg, 29/12/2025 - 18:13
Ver mais seta para baixo