Ciclone deixa 2 milhões de clientes sem energia em São Paulo

Enel mobiliza 1,3 mil equipes para restabelecer a energia
Fabíola Sinimbú* - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 15:22
 - Atualizado em 10/12/2025 - 15:43
Brasília
Parte do estado de São Paulo teve o fornecimento de energia interrompido em decorrência da passagem de um ciclone extratropical na região desde terça-feira (9). Segundo a Enel, concessionária de energia no estado, há 2.052.401 clientes na Região Metropolitana de São Paulo afetados.

“Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Hoje [quarta-feira], em São Paulo, a velocidade dos ventos chegou a 96,3 km/h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou ter recebido 514 chamados para queda de árvores na manhã de hoje”, informou a concessionária por meio de nota.

De acordo com a distribuidora, foram mobilizadas 1,3 mil equipes para restabelecer o fornecimento das unidades atendidas pela concessionária.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes rajadas de ventos no final da manhã desta quarta-feira (10).

“Ontem [terça-feira] o destaque foi para fortes chuvas. Hoje [quarta-feira] o destaque é para as fortes rajadas de vento que atingem todo o estado de São Paulo”, informou a Defesa Civil nas redes sociais.

Os avisos estão sendo reiterados pelas redes sociais e canais de comunicação da Defesa Civil desde o início da semana, quando o ciclone extratropical avançou na região.

O órgão divulgou nas redes sociais ocorrências de queda de árvores nos municípios de Vera Cruz, Guareí, Ribeirão Bonito, Caieiras Ferraz de Vasconcelos, Araçatuba, Matão, Redenção da Serra, Vargem Grande Paulista, Fernandópolis, Osasco, Guaratinguetá, Botucatu, Santa Cruz do Rio Pardo, Elisiário, Ibaté, Biritiba, Guapiara, Oscar Bressane e Barra Bonita.

Butantan

O Instituto Butantan, centro de produção de imunobiológicos ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, divulgou nota informando o fechamento do Parque de Ciência em virtude das fortes rajadas de vento.

 

*Matéria alterada às 15h43 para atualização do número fornecido pela Enel

