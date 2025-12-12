logo ebc
CNU 2: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência

Candidatos devem acessar novamente o cartão de confirmação
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 16:11
Brasília
São Paulo (SP) 05/11/2023 - Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) comunicou, nesta quinta-feira (11), que houve atualização no Cartão de Confirmação de Inscrição dos candidatos convocados para a realização dos procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025).

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na maior parte dos casos, as mudanças foram de horário e turno, mas não de locais de realização dos procedimentos.

A orientação é que esses candidatos acessem novamente o cartão de confirmação, no site da FGV, para verificar se houve alteração na convocação.

O edital de convocação para a realização dos procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras foi publicado dia 14 de novembro. Já as datas e horários e os locais e links individuais de acesso (para casos de avaliação por telemedicina) foram divulgados no dia 5 de dezembro.

O edital prevê, ainda, a realização dos procedimentos entre os dias 8 e 17 de dezembro de 2025, “sendo de responsabilidade da pessoa candidata acompanhar a publicação e tomar ciência” das convocações.

A divulgação dos resultados preliminares das avaliações está prevista para 15 de janeiro, com prazo para interposição de recursos de 16 a 19 de janeiro. O resultado definitivo deve ser divulgado em 18 de fevereiro.

Oferta de vagas

O CNU 2025 é coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV. Essa segunda edição do concurso unificado oferta 3.652 vagas para 32 órgãos públicos.

No último dia 7 de dezembro, foi aplicada a segunda etapa do concurso, composta de prova discursiva. Ao todo, mais de 42 mil candidatos aprovados nas provas objetivas estavam aptos para realizar as provas discursivas. Desse total, 14,6 mil eram pessoas negras, 634 indígenas, 616 quilombolas e 4.198 pessoas com deficiência.

Houve 20% da abstenção, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase.

Edição:
Sabrina Craide
