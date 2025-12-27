logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Colégio Marista, em Santa Maria (RS), é atingido por incêndio

Não houve feridos, segundo a prefeitura local
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 10:33
São Paulo
Santa Maria (RS), 27/12/2025 - Incêndio atinge o Colégio Marista Santa Maria. Foto: Nalini Castilhos/Divulgação
© Nalini Castilhos/Divulgação

O Colégio Marista Santa Maria, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite desta sexta-feira (26).

O fogo começou por volta 19h. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h36 e combateu as chamas durante 3 horas. Não houve feridos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O Colégio Marista Santa Maria, que fica na região central do município, tem 120 anos e é uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade. Por isso mesmo, o incêndio gerou uma grande comoção na população local. Há dezenas de vídeos e manifestações nas redes sociais, tanto de cidadãos como de políticos, lamentando o acidente.

A direção do colégio emitiu nota informando que houve um incêndio em um dos prédios da unidade. “A ação do Corpo de Bombeiros foi imediata, seguindo todos os protocolos de segurança. O local estava vazio no momento do incidente, e não houve feridos”, diz a nota.

Segundo ainda a nota, estão sendo apuradas as causas do incêndio e a extensão dos danos.

A Prefeitura de Santa Maria também se manifestou e publicou um comunicado nas redes sociais. “A Prefeitura de Santa Maria manifesta sua solidariedade à comunidade escolar do Colégio Marista Santa Maria, atingido por um incêndio nesta sexta-feira (26). Desde o primeiro instante, as equipes do município estiveram presentes no local, acompanhando a ocorrência e prestando todo o apoio necessário”.

O comunicado também diz que o prefeito Rodrigo Decimo acompanhou a situação desde o início, “mantendo contato direto com as forças de resposta e determinando a mobilização imediata das estruturas municipais”. 

A Defesa Civil do Município atuou com o envio de caminhão-pipa para auxiliar no combate às chamas e na segurança da área.

Edição:
Fernando Fraga
colégio marista Santa Maria Incêndio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Santa Maria (RS), 27/12/2025 - Incêndio atinge o Colégio Marista Santa Maria. Foto: Nalini Castilhos/Divulgação
Geral Colégio Marista, em Santa Maria (RS), é atingido por incêndio
sab, 27/12/2025 - 10:33
Fortaleza (CE), 30/10/2025 - Tornozeleira eletrônica. Foto: Tiago Stille/Gov. Ceará
Justiça Polícia Federal prende Filipe Martins, condenado pela trama golpista
sab, 27/12/2025 - 10:24
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Geral Brasil tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados
sab, 27/12/2025 - 09:44
Brasília (DF), 25/12/2025 - Cena Musical apresenta tributo ao pianista Tenório Júnior, com performances de Gil, Caetano e Joyce Moreno. Frame TV Brasil
Cultura Cena Musical homenageia pianista Tenório Júnior, morto na Argentina
sab, 27/12/2025 - 08:12
Mundial de Atletismo paralímpico, jERUSA GEBER, GABRIEL GARCIA
Esportes Retrospectiva: atletismo e judô são destaques na temporada paralímpica
sab, 27/12/2025 - 07:28
29/06/2022 Serviço de Imprensa da Presidência da Ucrânia/Divulgação via REUTERS
Internacional Zelensky e Trump vão conversar sobre fim da guerra no domingo
sex, 26/12/2025 - 21:14
Ver mais seta para baixo