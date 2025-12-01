logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Contran aprova resolução que retira exigência de autoescola para CNH

Custo para tirar o documento poderá cair em 80%
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 15:18
Brasília
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a resolução que muda o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático dos departamentos de Trânsito (Detrans).

Com isso, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5 mil, poderá cair em 80%. 

Após passar por consulta pública, o texto proposto pelo Ministério dos Transportes foi aprovado por unanimidade pelo Contran e entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.

De acordo com a pasta, o objetivo das mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio). Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além de tornar o trânsito mais seguro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, argumenta que a proposta também busca promover a inclusão produtiva.

 “O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, afirmou, em comunicado.

A resolução prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios para a emissão da CNH. Ainda segundo Renan Filho, são esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir.

“O novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, onde o foco é a avaliação, não a quantidade de aulas”, explicou.

O que muda

A abertura do processo para tirar a CNH poderá ser feita diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT). O cidadão ainda precisará comparecer presencialmente a etapas como coleta biométrica e exame médico.

A resolução prevê curso teórico gratuito e digital. O ministério disponibilizará o conteúdo online sem custos para o candidato mas, quem preferir, poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas.

Também haverá flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans, aumentando as opções para o cidadão. O novo modelo retira a exigência de 20 horas-aula práticas. Agora, a carga horária mínima será de duas horas.

O candidato poderá escolher como fará sua preparação: contratando um centro de formação de condutores tradicional ou um instrutor autônomo. Nenhum profissional poderá atuar sem credenciamento oficial: todos passarão por fiscalização pelos órgãos estaduais, deverão cumprir requisitos padronizados nacionalmente e serão identificados digitalmente na CDT.

O texto também prevê a facilitação dos processos de obtenção da CNH para as categorias C (veículos de carga, como caminhões), D (transporte de passageiros, como ônibus) e E (carretas e veículos articulados) permitindo mais opções de formação, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e menos burocrático.

Relacionadas
Brasília (DF) 29/10/2025 - Ministro dos Transportes, Renan Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo oferecerá cursos gratuitos para obtenção de CNH
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Sinalização de tráfego de veículos do Código de Trânsito Brasileiro, que completa 25 anos.
Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Edição:
Sabrina Craide
CNH Contran carteira de habilitação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Ação no DF oferece testagem rápida e informação sobre HIV/Aids
seg, 01/12/2025 - 15:43
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Brasil celebra avanços neste Dia Mundial de Luta contra o HIV
seg, 01/12/2025 - 15:30
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Geral Contran aprova resolução que retira exigência de autoescola para CNH
seg, 01/12/2025 - 15:18
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 – O conselheiro civil do BRICS, Jão Pedro Stédile durante abertura da Cúpula Popular do Brics, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
seg, 01/12/2025 - 14:40
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Educação Fuvest divulga lista de aprovados e locais de provas para 2ª fase
seg, 01/12/2025 - 13:45
São Paulo (SP), 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra a operação policial Contenção no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
seg, 01/12/2025 - 13:05
Ver mais seta para baixo