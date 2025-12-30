Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada

Poucas horas antes da virada do ano, a praia de Copacabana já respira expectativa. Considerada uma das maiores celebrações de Ano Novo do planeta, e agora oficialmente reconhecida, o Rio de Janeiro mobiliza cariocas, turistas e uma ampla operação de infraestrutura, segurança e programação cultural espalhada por toda a cidade.

Na manhã da terça-feira (30), o Rio de Janeiro recebeu o título de maior réveillon do mundo, concedido pelo Guinness Book. O certificado foi entregue ao prefeito Eduardo Paes, no palco principal de Copacabana.

Na orla, a movimentação intensa já chama a atenção de quem passa pelo bairro. A professora aposentada Márcia Matos e o marido, ambos moradoras da Barra Olímpica, foram até a praia para acompanhar os preparativos. “Viemos ver a organização e acredito que vai ser um réveillon bem bonito. A gente não gosta de muita aglomeração, mas torce para que tudo dê certo”, disse Márcia.

O empresário Antônio Francisco Viana veio do Acre com a família para passar a virada de 2025 para 2026 em Copacabana. “É a primeira vez no réveillon, embora eu já tenha vindo ao Rio várias vezes. É uma cidade linda e hospitaleira. Nunca tive problemas aqui, só agradeço a receptividade do povo carioca”, afirmou.

Já a médica Sâmela Talisa Meireles, que hoje mora no Rio por causa do programa Mais Médicos, descreveu a experiência como um sonho. “Nunca imaginei morar aqui. Foi uma mudança radical, mas hoje me sinto mais adaptada. O Rio é realmente a Cidade Maravilhosa e será meu primeiro ano novo aqui.”

Turistas estrangeiros também reforçam o clima cosmopolita da festa. Kane Dyson, eletricista inglês de Nottingham, contou que decidiu vir após assistir a vídeos do réveillon do ano passado. “Parecia incrível. Agora esperamos que corresponda a tudo o que imaginamos.” O amigo Thomas Turner foi além: “Minhas expectativas já foram superadas. Com certeza quero voltar e conhecer mais do Brasil.” Para Brandon, também de Nottingham, a diferença em relação à Europa é clara: “Lá faz frio e ficamos em pubs. Aqui é verão, mar, energia ao ar livre. A vibração é muito melhor.”

O réveillon acontece em um ano de recordes para o turismo internacional. Em outubro, o Rio atingiu 1,8 milhão de turistas estrangeiros, com destaque para visitantes da Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e França. O fluxo contribuiu para que o Brasil ultrapassasse 9 milhões de turistas internacionais em 2025.

Programação

O réveillon carioca contará com 13 palcos e 70 atrações. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 5 milhões de pessoas participem dos eventos na cidade, movimentando R$ 3,34 bilhões na economia local. Apenas em Copacabana, os 4,5 quilômetros de orla devem receber mais de 2 milhões de pessoas na noite da virada.

Além da música, o público vai assistir a um espetáculo inédito de imagens. Um balé de 1,2 mil drones fará coreografias no céu, desenhando rostos, paisagens cariocas e frases simbólicas, em sincronia com o som espalhado por alto-falantes ao longo da orla. A queima de fogos também será histórica: 19 balsas lançarão fogos durante 12 minutos, a mais longa e volumosa exibição já realizada na praia.

Em Copacabana, três palcos concentram a programação: na altura da Rua República do Peru, da Rua Anchieta (voltado para o Forte do Leme) e o principal, em frente ao Copacabana Palace, no Posto 2. É ali que se apresentam os principais nomes da noite, a partir das 20h, com Gilberto Gil e Ney Matogrosso, seguidos por Belo e Alcione. Após a virada, sobem ao palco João Gomes com Iza, o DJ Alok e, para encerrar, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

Outros dez palcos estarão distribuídos por diferentes regiões da cidade, ampliando o alcance da festa e descentralizando a programação. Confira a programação completa.