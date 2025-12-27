logo ebc
Corpo de piloto do avião que caiu em Copacabana é resgatado

Acidente teve apenas uma vítima
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 16:21
Rio de Janeiro
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro retiraram do mar o corpo do piloto do avião de pequeno porte, tipo ultraleve, que caiu na orla da Praia de Copacabana, no começo da tarde deste sábado (27).

O avião monomotor matrícula PT-AGB fazia voos de propaganda quando caiu. Os Bombeiros foram acionados às 12h34 e iniciaram os trabalhos de busca.

Cerca de 2 horas depois, a corporação informou que o corpo de uma pessoa foi retirado do mar e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Segundo a Torre de Controle de Voo de Jacarepaguá, somente o piloto estava a bordo.

Mais de 30 agentes participaram dos esforços de busca, com emprego de aeronaves, motos aquáticas, equipes de mergulho, embarcações infláveis e drones.

As buscas contaram também com o uso de sonar, equipamento capaz de captar imagens do fundo do mar e auxiliar na localização de possíveis vítimas e destroços.

A queda foi na altura do Posto 3 da orla de Copacabana, que fica próximo ao tradicional hotel Copacabana Palace e de onde está montado o palco principal para o Réveillon.

O sábado é de sol forte no Rio, o que levou bastante pessoas à praia. Em dias de praia cheia, é comum a circulação de ultraleves que expõem faixas publicitárias sobrevoando a orla carioca.

Modelo e propriedade

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ultraleve é um Cessna modelo 170A, com capacidade para apenas uma pessoa.

O monomotor é operado e de propriedade da empresa Visual Propaganda Aérea – Eireli.

A situação de aeronavegabilidade era considerada normal, ou seja, apta a voar.

A Agência Brasil buscou contato com a empresa e está aberta a manifestações.

