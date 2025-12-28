logo ebc
Criança cai de 10º andar de prédio em Ribeirão Preto e sobrevive

Menino de quatro anos passou pela janela de um banheiro
Agência Brasil
Publicado em 28/12/2025 - 15:32
São Paulo
Ribeirão Preto (SP), 28/12/2025 - Brenno Fernandes Girdziauckas, caiu de janela de apartamento mas está estável. Foto: Carlos Daniel Fernandes/Arquivo Pessoal
A Polícia Civil investiga a queda de um menino de quatro anos do 10º andar de um prédio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, neste sábado (27). A criança sobreviveu.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública paulista, o menino caiu ao passar pela janela de um dos banheiros do apartamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o levou para o Hospital das Clínicas.

O caso foi registrado como “queda acidental” e a Central de Polícia Judiciária da cidade solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML) para entender melhor as circunstâncias da queda.

