Crianças terão pulseiras de identificação no réveillon do Rio

Medida visa evitar casos de desencontro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/12/2025 - 06:33
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 31/12/2024 - Réveillon 2025 - Copacabana - Foto: Gabriel Monteiro/Riotur
© Gabriel Monteiro/Riotur

A prefeitura do Rio vai fazer a identificação de crianças que vão acompanhar os pais ou responsáveis na queima de fogos no réveillon na virada do ano nos palcos espalhados pela cidade.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) ficará responsável pela iniciativa que tem caráter preventivo e busca facilitar a localização rápida das famílias em casos de desencontro. As pulseiras serão distribuídas por equipes itinerantes de educadores sociais nos pontos de atendimento e em circulação próxima aos palcos.

Pontos estratégicos

As ações serão realizadas nos 13 palcos do réveillon distribuídos pela cidade, sendo três em Copacabana, onde são esperadas mais de 2,5 milhões de pessoas e em outros dez locais: na praia do Flamengo, na Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Ramos, Penha, Parque Madureira, Parque Realengo, Parque Oeste, Pedra de Guaratiba e Sepetiba.

Todos os conselhos tutelares do município estarão com equipes de plantão. Os conselheiros atuam em casos de violação ou ameaça de direitos de crianças e adolescentes, como violência (física, psicológica, sexual), abuso, exploração, negligência, abandono, trabalho infantil, recusa escolar e situações de rua, aplicando medidas de proteção e encaminhando casos ao Judiciário ou Ministério Público quando necessário, sempre visando garantir a segurança e bem-estar dos jovens, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

 

Edição:
Kleber Sampaio
