Defesa Civil alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano em SP

Gabinete de crise coordenará ações preventivas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/12/2025 - 13:05
São Paulo
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo deve intensificar a instabilidade e elevar o risco para chuva forte e temporais nesta primeira semana de Ano Novo. O alerta é da Defesa Civil estadual.

Os primeiros dias de janeiro deverão ser marcados por chuvas fortes e temporais em diversas regiões do estado, informou o órgão. Além disso, o avanço dessa frente fria vai contribuir para uma redução gradual das temperaturas e pelo enfraquecimento do calor intenso que foi observado nos últimos dias.

Neste último dia de 2025, a previsão é de predomínio de sol em grande parte do território paulista, com temperaturas elevadas e sensação de abafamento. No entanto, a combinação entre calor e umidade deve aumentar o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada ou forte e acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.

Para amanhã (1), a expectativa é de que o sol apareça entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser de moderadas a fortes.

Entre os dias 1º e 4, a previsão é de que o acumulado de chuva seja significativo, principalmente nas regiões do Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte. Também deve chover muito na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e na região da Serra da Mantiqueira.

Por causa dessa previsão, a Defesa Civil montou um gabinete de crise para coordenar as ações de prevenção e de atendimento dos municípios paulistas.

Recomendações

A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrarem a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte. Segundo o órgão, é preciso evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos.

Já para quem estiver curtindo os dias na praia, a Defesa Civil recomenda que, durante os temporais, as pessoas evitem permanecer na faixa de areia e não entrem no mar, buscando abrigo em locais seguros. Em caso de raios, a pessoa deve sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.

Aqueles que vão passar o feriado em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina, a recomendação é sair imediatamente da piscina em caso de temporais e evitar áreas abertas. Outra orientação do órgão é não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos. Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

Edição:
Érica Santana
