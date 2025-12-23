logo ebc
Encontrado corpo de idoso desaparecido em enxurrada em Petrópolis

Fato ocorreu no último dia 17
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 11:05
Rio de Janeiro
Moradores tentam remover carros danificados de um rio alagado no bairro Realengo após fortes chuvas no Rio de Janeiro, Brasil, 2 de março de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes/Direitos Reservados

 Foi encontrado o corpo de Mauro Oliveira França, de 68 anos, desaparecido na enxurrada que levou seu carro no temporal em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrado na quarta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) localizou, na tarde desta segunda-feira (22), o corpo no Rio Piabanha, na região de Itaipava, distrito de Petrópolis.

A corporação informa que estava empenhada nas buscas pelo homem que estava em um carro arrastado pela forte correnteza. O veículo chegou a ser localizado, sem ocupantes, pelos militares. Quatro unidades operacionais, mergulhadores, embarcações e drones com câmeras térmicas foram empenhados na operação, que percorreu os 36 quilômetros do curso do rio, entre a Ponte de Nogueira e a Barragem Alberto Torres.

A Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Transportes (CPTrans), onde Mauro era servidor, lamentaram sua morte.

“Servidor concursado desde 1995, Mauro dedicou cerca de 30 anos à CPTrans, atuando em diferentes setores com compromisso, ética e sensibilidade, sendo especialmente reconhecido pelo atendimento ao público”, diz a nota.

 

Edição:
Valéria Aguiar
