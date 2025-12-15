logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo autoriza nomeação de 150 servidores para área nuclear

Portaria autorizando a contratação foi publicada no Diário Oficial
Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 15:52
Brasília
Usina de Angra 1 volta a operar após parada programada para troca de combustível. Foto: Eletronuclear/Divulgação
© Eletronuclear/Divulgação

O governo federal autorizou a nomeação de 150 candidatos aprovados no concurso público para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) e para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A portaria de autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi publicada nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial da União.

As nomeações para a ANSN contemplam os cargos de pesquisador e tecnologista, de nível superior, e o de técnico de nível intermediário, no total de 50 vagas. Para a CNEN, são três cargos de nível superior: analista em ciência e tecnologia, pesquisador e tecnologista; e um de nível intermediário, para técnico, no total de 100 vagas.

A portaria estabelece que a nomeação dos novos servidores fica condicionada à existência de vagas disponíveis no momento da nomeação e à adequação orçamentária e financeira da despesa pela ANSN e CNEN.

De acordo com o MGI, com a autorização, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear fortalecerá suas ações de fiscalização e regulamentação no setor nuclear, “promovendo maior segurança nas instalações e operações nucleares, além de reforçar a capacitação técnica para o desenvolvimento e a supervisão de tecnologias relacionadas à segurança e à proteção radiológica”.

Por sua vez, a Comissão Nacional de Energia Nuclear ampliará sua capacidade técnica para atender às “crescentes demandas” de pesquisa e desenvolvimento no campo nuclear, com foco em inovação e segurança energética, além de “consolidar seu papel de regulação e fiscalização da área”.

“A medida faz parte da estratégia do governo federal de fortalecer instituições essenciais para a gestão da segurança nuclear e do desenvolvimento de energias sustentáveis, valorizando o ingresso por meio de concurso público e assegurando o cumprimento rigoroso dos parâmetros legais de gestão de pessoas e responsabilidade fiscal”, disse o MGI, em comunicado.

Relacionadas
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
CNU: governo autoriza nomeação de mais 303 aprovados para vagas extras
Esplanada dos Ministérios
Ministério da Gestão nomeia 677 aprovados no Concurso Unificado
Edifício sede da Eletrobras no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Eletrobras vende participação na Eletronuclear para o Grupo J&F
Edição:
Fernando Fraga
CNEN Energia Nuclear Concurso Público Nomeações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados
seg, 15/12/2025 - 18:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Geral MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML
seg, 15/12/2025 - 18:48
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
seg, 15/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ) 11/11/2024 - Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio
seg, 15/12/2025 - 17:57
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
Esportes Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém
seg, 15/12/2025 - 17:21
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores encontram mercúrio em peixes da Baía de Guanabara
seg, 15/12/2025 - 17:19
Ver mais seta para baixo