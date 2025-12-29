logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 20:15
São Paulo

Um helicóptero da Band sofreu uma pane nesta segunda-feira (29) próximo da Rodovia Presidente Dutra, e o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência no estacionamento de uma transportadora, localizada na Avenida Educador Paulo Freire, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia dois ocupantes na aeronave, que sofreram ferimentos na coluna e na cabeça.

Procurada pela Agência Brasil, a Band informou que a aeronave sofreu a pane enquanto o piloto e um cinegrafista sobrevoavam a região do Parque Novo Mundo, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, na zona norte de São Paulo.

“Por volta das 17h30, o piloto, que estava acompanhado do cinegrafista, identificou a perda da potência do motor e realizou um pouso forçado em local seguro, no estacionamento de uma transportadora. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e deslocou uma unidade de resgate e outras duas viaturas para o local. Os dois ocupantes passam bem e seguem em observação recebendo cuidados médicos”, informou a empresa de comunicação.

Por meio de um comunicado à imprensa, a Band confirmou que a aeronave está com a manutenção e certificações em dia.

Relacionadas
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ultraleve cai no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Corpo de piloto do avião que caiu em Copacabana é resgatado
Edição:
Juliana Andrade
São Paulo Band Pouso de Emergência Guarulhos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
seg, 29/12/2025 - 20:15
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
seg, 29/12/2025 - 19:51
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
seg, 29/12/2025 - 19:17
Estação Sumaré da linha verde do metrô de São Paulo.
Geral Governo de SP anuncia aumento nas passagens de metrô e de trens
seg, 29/12/2025 - 18:55
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro segue em observação e pode ter alta na quinta-feira
seg, 29/12/2025 - 18:55
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus e carros próximo ao terminal Pedro II, no centro capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30
seg, 29/12/2025 - 18:13
Ver mais seta para baixo