Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2026

Início da vacinação contra covid-19 no país completa 5 anos neste mês

Novo dia, novo mês, novo ano. Janeiro de 2026 chega com uma série de datas comemorativas e um feriado nacional. Hoje (1º), início do ano, é o Dia da Confraternização Universal. Data de reflexão e de começo de um novo ciclo, a data dialoga com valores de paz e solidariedade, muito associados às celebrações de Ano Novo.

No Brasil, rituais como o uso de roupas brancas, oferendas ao mar e pedidos de renovação têm forte influência de religiões de matriz africana — como a umbanda e o candomblé —, além de elementos cristãos e populares. Em 2018 e em 2023, a Radioagência Nacional falou sobre a origem de algumas destas tradições:

O primeiro dia do ano também é o marco de aniversários e campanhas. Hoje se inicia o chamado Janeiro Branco. A campanha existe desde 2014 e é dedicada à conscientização sobre a saúde mental, estimulando o bem-estar emocional e alertando para a importância dos cuidados psicológicos. A Agência Brasil (em 2021 e 2025) e o Repórter Brasil (em 2017) falaram sobre o assunto.

Hoje também completam-se 10 anos da entrada em vigor definitiva e obrigatória do Acordo Ortográfico em países lusófonos (como o Brasil). A vigência ocorreu após um longo período de transição, uma vez que o Acordo Ortográfico foi firmado em 1990. O episódio foi tema de conteúdos na Agência Brasil, Radioagência Nacional e TV Brasil na época.

O 1º de janeiro também é marcado pelo centenário do nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana, Maria Della Costa. Ícone do teatro brasileiro, a artista faleceu em 2015. Na época, a Agência Brasil fez uma matéria sobre a trajetória dela.

Datas comemorativas

O mês também tem uma série de datas comemorativas. As celebrações de final do ano se encerram, de acordo com a tradição cristã, em 6 de janeiro. Nesta data, o Dia de Reis celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. De origem portuguesa, essas celebrações foram incorporadas à cultura brasileira e seguem vivas em diferentes regiões do país. Agência Brasil, Radioagência Nacional e a TV Brasil já falaram sobre o assunto.

Ainda no campo religioso, janeiro tem duas datas relacionadas à reflexão sobre tolerância. No dia 7 de janeiro, é celebrado o Dia da Liberdade de Culto, uma data que ressalta o direito fundamental à prática religiosa livre no país. Já no dia 21, há o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. As datas foram destaques em reportagens do Repórter Brasil, da TV Brasil:

Outras datas

No dia 12 de janeiro, a morte de uma das maiores escritoras de romances policiais de todos os tempos, Agatha Christie, completa 50 anos. Autora de personagens icônicos como Hercule Poirot e Miss Marple, ela foi destaque do História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2015.

Para fechar as datas do mês, temos um marco histórico recente na saúde. Em 17 de janeiro, o início oficial da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil completa 5 anos. O episódio marcou o início de uma virada contra a pandemia e representa milhões de vidas salvas do vírus que vitimou mais de 700 mil pessoas no país. A data foi tema de matérias da Agência Brasil em 2021 e 2024.

*Confira a lista completa de janeiro de 2026

Janeiro de 2026 1º/1 Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (100 anos) Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (90 anos) Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (80 anos), frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no Cinturão de Asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (225 anos) Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a presidir o Brasil (15 anos) Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (10 anos) Dia da Confraternização Universal Dia do Domínio Público Fundação do Esporte Clube Bahia (95 anos) 2/1 Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (130 anos), que fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (75 anos) Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (75 anos), considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro 3/1 Início do funcionamento regulado das bets no Brasil Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (90 anos), que foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC Morte do acordeonista paulista João Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (20 anos) Início da gravação do álbum "Afro-sambas", do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (60 anos) Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (50 anos) 4/1 Nascimento da atriz e humorista paulista Zilda Cardoso (90 anos), famosa por interpretar a Dona Catifunda em programas de televisão Nascimento do engenheiro mineiro Israel Pinheiro (130 anos), convidado por JK para participar na construção de Brasília e que, mais tarde, seria o primeiro prefeito do Distrito Federal Dia Mundial do Braille Fundação do Jornal da Tarde (60 anos) 5/1 Nascimento do animador, cineasta, roteirista, escritor e artista de mangá japonês Hayao Miyazaki (85 anos), autor de sucessos como Viagem de Chihiro e Princesa Mononoke Morte do cantor, compositor e violinista paulista Roque Ricciardi, o Paraguassu (50 anos) 6/1 Fernanda Torres vence o prêmio "Globo de Ouro" de melhor atriz, na categoria "Drama", por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui" Nascimento do cantor, produtor, poeta, guitarrista e pintor inglês Syd Berrett (80 anos) - um dos fundadores do Pink Floyd Dia de Reis Dia do Astrólogo Lançamento do programa "Um milhão de melodias", na Rádio Nacional (83 anos) 7/1 Morte do cantor e compositor de forró paraibano Genival Lacerda (05 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Melodia (75 anos) Dia do Leitor Dia da Liberdade de Culto 8/1 Morte do cantor e intérprete de samba-enredo fluminense Dermeval Miranda Maciel, o Roberto Ribeiro (30 anos) Dia Nacional do Fotógrafo Lançamento da radionovela "Direito de Nascer", na Rádio Nacional (75 anos) 9/1 Nascimento da cantora estadunidense Joan Baez (85 anos) Entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva, que estabeleceu o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império brasileiro (145 anos) Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006. A missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI) Dia do Fico, quando o então prí­ncipe regente D. Pedro de Alcântara foi contra as ordens das Cortes Portuguesas que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil 10/1 O monumento de Zumbi dos Palmares é reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro Chacina em Tremembé (SP), quando homens armados atacaram assentamento do MST, deixando dois mortos e seis feridos Morte da estilista francesa Coco Chanel (55 anos) Morte do cantor, compositor, ator e produtor musical britânico David Bowie (10 anos) Convocação da Primeira Assembleia Geral da ONU, em Londres (80 anos) Início da Festividade do Glorioso São Sebastião (Arquipélago do Marajó) 11/1 Nascimento do estudante baiano de economia da UFRJ Stuart Angel Jones (80 anos). Participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos Dia Internacional do Obrigado 12/1 Morte do cantor, violonista e compositor fluminense Luiz Bonfá (25 anos) Morte da escritora britânica Agatha Christie (50 anos) Morte do atleta paulista Adhemar Ferreira da Silva (25 anos), primeiro bicampeão olímmpico do país Criação da Caderneta de Poupança (165 anos) O então presidente da República, Juscelino Kubitschek, funda a Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) (65 anos), que integrou a Campanha Nacional de Radiodifusão Educativa e foi constituída pela incorporação de todos os músicos sinfônicos da Rádio Nacional e da Rádio MEC, e produziu centenas de gravações exclusivas Fundada a cidade de Belém, na Capitania do Grão-Pará (atual estado do Pará), por Francisco Caldeira Castelo Branco (410 anos) 13/1 Incêndio no camelódromo de Uruguaiana Sancionada a lei que restringe uso de celulares nas escolas Morte do romancista, contista e poeta irlandês James Joyce (85 anos) 14/1 Lançamento do programa "Mais professores para o Brasil” Getúlio Vargas institui as Comissões de Salário Mínimo (90 anos). Por meio delas, procedeu-se longo e rigoroso inquérito para cálculo do salário mí­nimo 15/1 Lançamento da Política Nacional para os Povos de Terreiro Nascimento do cantor, compositor e acordeonista pernambucano José Januário Gonzaga do Nascimento, o Zé Gonzaga (105 anos) Lançamento da Wikipédia, enciclopédia livre de conteúdo wiki (25 anos) Lavagem do Bonfim, comemorado na segunda quinta-feira do ano, quando milhares de fieis se reúnem na Cidade Baixa, em Salvador, para participar de missas e de uma das maiores caminhadas religiosas do estado, que ocorre entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim 16/1 Sancionada a primeira parte dos projetos de lei da Reforma Tributária Morte do cineasta, escritor e artista estadunidense David Lynch Nascimento do cantor fluminense Jorge Neves Bastos, o Jorge Goulart (100 anos) 17/1 Nascimento do cantor, compositor, violinista e escritor fluminense Henrique George Mautner, o Jorge Mautner (85 anos) Início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil (5 anos) 18/1 Covid-19: o Ministério Público do Amazonas (MPAM) começa a apurar as causas e as consequências da falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados do estado (5 anos) Fundação do Império Alemão (155 anos), às vezes referido como Alemanha Imperial, era o Estado nacional alemão que existia desde a unificação da Alemanha, em 1871, até a abdicação do Imperador Guilherme II, em 1918 Dia Estadual da Baía de Guanabara - determinado pela Lei 3616/2001, certamente para lembrar que, na ocasião, aconteceu um dos acidentes mais marcantes e impactantes para a saúde ambiental da Baía de Guanabara: o vazamento de óleo que acarretou em uma grande mancha em seu espelho d’água 19/1 Morte da carnavalesca fluminense Márcia Lage Morte do jornalista, locutor e apresentador de TV paulista João Baptista Bellinaso Neto, o Léo Batista Inaugurada pelo presidente brasileiro Eurico Gaspar Dutra, a Rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo e Rio de Janeiro (75 anos) Dia Nacional do Cabeleireiro 20/1 Nascimento do escritor e jornalista fluminense Euclides da Cunha (160 anos) Criação das Forças Aéreas Nacionais, que viriam se tornar a Força Aérea Brasileira (FAB) (85 anos) Três jovens da cidade mineira de Varginha relatam ter visto um ser extraterrestre e a suposta aparição da criatura causou repercussão nacional, que ficou conhecido como o caso do "E.T. de Varginha" (30 anos) Dia Nacional da Parteira Tradicional Dia Mundial do Queijo Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro (feriado municipal) Inaugurada a estação de televisão brasileira TV Tupi Rio de Janeiro (75 anos) 21/1 Nascimento do cantor e compositor alagoano João Fernandes de Paula, o Peterpan (115 anos) Nascimento do tenor lírico spinto, músico e maestro espanhol Plácido Domingo (85 anos) Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa Estreia do programa "Dalila na Quadra", na Rádio Nacional AM RJ (14 anos) 22/1 Nascimento do filósofo, cientista e ensaísta inglês Francis Bacon (465 anos), considerado como o fundador da ciência moderna Morte do militar, engenheiro, professor e estadista fluminense Benjamin Constant (135 anos) Nascimento do historiador, musicólogo, escritor e diplomata Vasco Mariz (105 anos) Fundação da Universidade Federal do Acre (55 anos) Lançamento do programa "Blim Blem Blom", na Rádio MEC (15 anos), criado e produzido por Tim Rescala, com a intenção de apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil 23/1 Nascimento do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro (85 anos) 24/1 Nascimento do cantor estadunidense Neil Diamond (85 anos) O terremoto mais mortal da história, o sismo de Shaanxi, atinge a proví­ncia de Shaanxi, na China, provocando cerca de 830 mil mortes (470 anos) Dia da Previdência Social, data em homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituiu a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias 25/1 Nascimento da cantora, compositora e atriz fluminense Elizabeth Miessa, a Beth Goulart (65 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (110 anos), que, em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, em seu programa na Rádio Nacional, o baião “O casamento da filha do Tomás” e a marcha “No Japão é que é bom”, com Haroldo Lobo Dia do Carteiro - a data resgata a memória da criação, em 25 de janeiro de 1663, do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal Dia da Bossa Nova Inauguração do Elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente Elevado Presidente Costa e Silva, e popularmente conhecido como Minhocão (55 anos) 26/1 Morte do escritor e diplomata maranhense Graça Aranha (95 anos) 27/1 Nascimento do compositor austrí­aco Wolfgang Amadeus Mozart (270 anos) Morte do compositor de óperas italiano Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (125 anos) Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto Dia Internacional do Conservador Restaurador Criação da Fundação Cultural de Brasília (65 anos) 28/1 Morte da escritora í­talo-brasileira Marina Colasanti Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, data em memória da chacina que matou a equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda de Unaí (MG) Dia Internacional da Privacidade de Dados Dia Mundial dos Corais da Amazônia 29/1 Nascimento do ex-jogador de futebol e político fluminense Romário de Souza Faria (60 anos) Morte da atriz paulista Geórgia Gomide (15 anos) Dia da Visibilidade Trans 30/1 Nascimento do músico britânico Philip David Charles Collins, o Phil Collins (75 anos) Dia do Quadrinho Nacional Dia da Saudade 31/1 Morte do cantor, instrumentista, arranjador e compositor paraense Ismael Netto (70 anos), criador do conjunto "Os Cariocas", grupo vocal de grande popularidade e que teve intensa atuação na época da bossa nova. Seus arranjos vocais, a quatro e cinco vozes, fizeram o diferencial do conjunto em relação a seus antecessores, que cantavam a três vozes Dia Mundial do Mágico Fundação oficial do município amazonense de Nhamundá do Corocoró, no Médio Amazonas (70 anos). Suas origens remontam às primitivas povoações dos indígenas, durante as primeiras décadas do século XVI: tcháwhiyána, hixkariana, sákáka, kamáeyana, chiriwiyána, kumuyána, wari condurizes e jamundás

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.