Homem que atropelou e arrastou mulher vai para presídio em São Paulo

Douglas Alves da Silva teve a prisão convertida para preventiva

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por cerca de um quilômetro, foi levado para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O homem estava detido numa delegacia na capital paulista e teve sua prisão temporária convertida para preventiva.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, ele chegou ao presídio de Guarulhos na última segunda-feira (8).

O agressor foi detido pela Polícia Civil num hotel na zona leste após a tentativa de feminicídio contra Tainara.

No dia em que tentou matá-la, sábado (29), eles discutiram e, em seguida, Douglas a atropelou com seu carro e a arrastou por cerca de um quilômetro na região do Parque Novo Mundo, zona norte de SP.

Como consequência, a vítima teve as pernas amputadas. Ela passou por quatro cirurgias e permanece internada em estado grave.