Hospital Albert Einstein tem princípio de incêndio; não há feridos
Fogo começou em ar-condicionado portátil
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 13:07
São Paulo
A unidade do bairro de Perdizes do Hospital Albert Einsten, em São Paulo, sofreu na manhã deste sábado (27), por volta das 8h55, um princípio de incêndio na sala no 4º andar.
Os pacientes do local precisaram ser retirados, mas não há feridos.
O fogo foi controlado pela equipe de brigadistas do próprio hospital. Cinco carros dos bombeiros também foram até o hospital.
Segundo informações da instituição, o incêndio começou numa unidade de ar-condicionado portátil, que pegou fogo.
