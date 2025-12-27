logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Hospital Albert Einstein tem princípio de incêndio; não há feridos

Fogo começou em ar-condicionado portátil
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 13:07
São Paulo

A unidade do bairro de Perdizes do Hospital Albert Einsten, em São Paulo, sofreu na manhã deste sábado (27), por volta das 8h55, um princípio de incêndio na sala no 4º andar.

Os pacientes do local precisaram ser retirados, mas não há feridos.

O fogo foi controlado pela equipe de brigadistas do próprio hospital. Cinco carros dos bombeiros também foram até o hospital.

Segundo informações da instituição, o incêndio começou numa unidade de ar-condicionado portátil, que pegou fogo.

 

Relacionadas
Santa Maria (RS), 27/12/2025 - Incêndio atinge o Colégio Marista Santa Maria. Foto: Nalini Castilhos/Divulgação
Colégio Marista, em Santa Maria (RS), é atingido por incêndio
Edição:
Carolina Pimentel
Hospital Albert Einstein Incêndio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rescuers work at the site of the apartment building hit by a Russian drone during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Internacional Rússia ataca Kiev e faz 11 feridos em vésperas de conversas para paz
sab, 27/12/2025 - 13:27
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques desembarca no hangar da Polícia Federal. Silvinei foi tansferido na manhã deste sábado (27) de Foz do Iguaçu, no Paraná, após sua prisão no Paraguai. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Silvinei Vasques é transferido para Brasília e ficará preso na Papuda
sab, 27/12/2025 - 13:26
Rio de Janeiro (RJ) 20/02/2025 – Pessoas se hidratam na região central da cidade durante onda de calor. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde MPF e Defensoria pedem providência urgente para efeitos do calor no RJ
sab, 27/12/2025 - 13:18
Logo da Agência Brasil
Geral Hospital Albert Einstein tem princípio de incêndio; não há feridos
sab, 27/12/2025 - 13:07
Brasília (DF), 26/12/2025 - ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques . Foto: Polícia do Paraguai/Divulgação
Justiça Silvinei Vasques é transferido para Brasília
sab, 27/12/2025 - 11:54
Fogos de artifício na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Geral Fogos de artifícios com estampido são risco para animais e pessoas
sab, 27/12/2025 - 11:34
Ver mais seta para baixo