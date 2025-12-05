logo ebc
Incêndio no Aeroporto de Guarulhos cancela voo na noite dessa quinta

Não houve feridos, segundo a Latam
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 10:55
São Paulo
São Paulo (SP), 05/12/2025 - Incêndio em avião no aeroporto de Guarulhos. Foto: contadorevoltado/Instagram
© contadorevoltado/Instagram

Um princípio de incêndio em um equipamento de solo, na noite dessa quinta-feira (4), no Aeroporto de Guarulhos, provocou a retirada de 159 passageiros de um avião. Não houve feridos, segundo comunicado da Latam.

O fogo ocorreu em equipamento operado por uma empresa terceirizada responsável pelo transporte de cargas. A grande quantidade de fumaça obrigou o cancelamento do voo LA3418, que iria para Porto Alegre (RS).

O incêndio foi controlado rapidamente, mas a grande quantidade de fumaça impossibilitou a partida da aeronave. As pessoas deixaram o avião pela ponte de embarque e também pelo escorregador.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo local, divulgou nota informando que “todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto. Segundo a empresa, a brigada de incêndio e os bombeiros foram acionados “e auxiliaram na extinção do fogo”.

Edição:
Graça Adjuto
Incêndio Aeroporto de Guarulhos voo Cancelamento Latam
