Incêndio no Aeroporto de Guarulhos cancela voo na noite dessa quinta

Um princípio de incêndio em um equipamento de solo, na noite dessa quinta-feira (4), no Aeroporto de Guarulhos, provocou a retirada de 159 passageiros de um avião. Não houve feridos, segundo comunicado da Latam.

O fogo ocorreu em equipamento operado por uma empresa terceirizada responsável pelo transporte de cargas. A grande quantidade de fumaça obrigou o cancelamento do voo LA3418, que iria para Porto Alegre (RS).

O incêndio foi controlado rapidamente, mas a grande quantidade de fumaça impossibilitou a partida da aeronave. As pessoas deixaram o avião pela ponte de embarque e também pelo escorregador.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo local, divulgou nota informando que “todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto. Segundo a empresa, a brigada de incêndio e os bombeiros foram acionados “e auxiliaram na extinção do fogo”.