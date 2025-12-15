logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade

Com exceção da fronteira ao sul, todo o estado deve ser afetado
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 18:17
São Paulo
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta laranja de tempestade e ventos que podem chegar a 100 Km/h no Rio Grande do Sul. O aviso é válido até as 10 horas desta terça-feira (16). 

Segundo o alerta, são previstos chuva de 30 a 100 milímetros por dia; ventos intensos, de 60 a 100 km/h; e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Todas as áreas do RS, segundo o Inmet, poderão ser afetadas, incluindo a região Metropolitana de Porto Alegre, com exceção da porção fronteiriça mais ao sul do estado, como Uruguaiana, Santana do Livramento e Bagé. Todo o litoral do estado poderá ser atingido por ventos costeiros e movimentação de dunas. 

Nesta segunda-feira, uma estátua de 24 metros da loja Havan despencou no estacionamento da rede em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Não houve feridos.
 

 

Cuidados

A recomendação do Inmet é que em caso de rajadas de vento as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, em razão do risco de queda e de descargas elétricas.

O instituto também aconselha a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. 

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Relacionadas
Sāo Sebastiāo (SP) - 20/02/2023 - Um trator da prefeitura de Sāo Sebastiāo (SP) tira entulhos em uma rodovia do município o mais afetado pelas fortes chuvas que atingiram o litoral paulista Foto: Prefeitura Sāo Sebastiāo/Divulgaçāo
Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir desta terça-feira
Funcionários da Enel fazem manutenção em poste de energia elétrica no bairro de Pinheiros.
Procon paulistano multa Enel em cerca de R$ 14,3 milhões
Usina de Angra 1 volta a operar após parada programada para troca de combustível. Foto: Eletronuclear/Divulgação
Governo autoriza nomeação de 150 servidores para área nuclear
Edição:
Aline Leal
meteorologia Rio Grande do Sul Tempestade chuvas no RS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados
seg, 15/12/2025 - 18:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Geral MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML
seg, 15/12/2025 - 18:48
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
seg, 15/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ) 11/11/2024 - Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio
seg, 15/12/2025 - 17:57
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
Esportes Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém
seg, 15/12/2025 - 17:21
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores encontram mercúrio em peixes da Baía de Guanabara
seg, 15/12/2025 - 17:19
Ver mais seta para baixo