Geral

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor no sudeste até dia 29

Área afetada tem temperatura de 5ºC acima da média histórica
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 16:27
São Paulo 
São Paulo (SP), 09.11.2023 - Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabau. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém ativo o alerta vermelho para onda de calor que atinge partes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país, em especial os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

O alerta vermelho, que é válido até a próxima segunda-feira (29), é o maior grau entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

De acordo com o Inmet, a área afetada está, desde o último dia 23, com a temperatura alterada em cerca de 5º Celsius acima da média histórica para essa época do ano.  

Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão totalmente incluídos no alerta vermelho, além da região Norte do Paraná, compreendendo as áreas de Londrina e Curitiba; o Sul de Minas Gerais, englobando Uberaba, Varginha e Juiz de Fora; o Leste do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas; e o Sul do Espírito Santo, na área de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Ministério da Saúde, as ondas de calor são particularmente perigosas em áreas urbanas devido ao efeito de ilha de calor, em que a concentração de edifícios, concreto e asfalto retém calor, elevando ainda mais as temperaturas.

As ondas de calor podem ter impacto maior principalmente nos mais vulneráveis – como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua. 

Os principais sinais de alerta são:

  • Transpiração excessiva,
  • Fraqueza,
  • Tontura,
  • Náuseas,
  • Dor de cabeça,
  • Cãibras musculares e
  • Diarreia.

Nestes casos, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação. 

O Ministério da Saúde disponibiliza um guia com orientações sobre como lidar com temperaturas extremas. As principais indicações são manter a hidratação, utilizar vestimenta adequada, evitar atividades ao ar livre nos períodos mais quentes, e fazer refeições leves.

Edição:
Sabrina Craide
Calor Onda de Calor
