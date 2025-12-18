Geral
INSS: PF faz nova operação contra descontos ilegais de pensionistas
Operação Sem Desconto cumpre mais de 50 mandados de busca e apreensão
Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 08:30
São Paulo
Versão em áudio
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Policiais estão cumprindo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva além de outras medidas cautelares, em quatro estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, além do Distrito Federal.
A operação tem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mais notícias
Meio Ambiente El Niño afeta ecossistema marinho no Oceano Atlântico, diz estudo
qui, 18/12/2025 - 09:01
Geral Polícia do Rio faz ação contra fraude em sistema de mandados de prisão
qui, 18/12/2025 - 09:00
Internacional Em pronunciamento, Trump lança ataque contra imigrantes e gestão Biden
qui, 18/12/2025 - 08:51
Geral INSS: PF faz nova operação contra descontos ilegais de pensionistas
qui, 18/12/2025 - 08:30
Educação Produção científica brasileira volta a crescer em 2024
qui, 18/12/2025 - 08:20
Geral STJ restabelece setença de mulher ligada ao crime organizado a 82 anos
qui, 18/12/2025 - 08:05