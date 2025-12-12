logo ebc
Jornalista da TV Brasil conquista 2º lugar em prêmio do MPRS

Adolescência Conectada ao Perigo foi exibido no Caminhos da Reportagem
TV Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 18:57
Brasília
Com o aumento do uso da internet por adolescentes o compartilhamento de fotos íntimas se tornou um perigo para muitos jovens que não medem os riscos dessa exposição
© Valter Campanato/Agência Brasil

O episódio Adolescência Conectada ao Perigo, do programa Caminhos da Reportagem, produzido pela jornalista Carina Dourado e equipe da TV Brasil, conquistou o 2º lugar na categoria Prevenção e Enfrentamento à Violência, no Prêmio MPRS de Jornalismo 2025. O anúncio dos vencedores ocorreu nesta sexta-feira (12), na sede institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 

Exibida originalmente em outubro deste ano, a atração premiada analisa a relação que grupos na internet mantêm com o aumento de casos de crianças e adolescentes envolvidos em crimes. No Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados, cerca de 25 milhões de jovens. 

Os dez vencedores do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 se destacaram entre 62 reportagens e séries de reportagens inscritas na 27ª edição. A iniciativa é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, em parceria com a Associação do Ministério Público e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS e da Associação Riograndense de Imprensa. 

A diretora de jornalismo da EBC, Cidinha Matos, destaca a conquista do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 como resultado do comprometimento da comunicação pública. “Nossos profissionais trabalham com foco em pautas relevantes que dialoguem com a população. Esse reconhecimento fortalece a nossa contribuição para a sociedade”, afirma. 

Sobre o programa 

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos. 

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto. 

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública. 

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico. 

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS. 

