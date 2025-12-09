Justiça mantém prisão de suspeito de roubo de obras de arte em SP

Polícia já sabe quem é o outro suspeito

A Justiça de São Paulo, após audiência de custódia no fim da tarde de segunda-feira (8), decidiu manter preso Felipe dos Santos Fernandes Quadra, que junto com um comparsa, roubou obras de arte de Henri Matisse e de Candido Portinari que estavam em uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade.

Felipe Quadra foi preso pela Polícia Civil nesta segunda. Ele foi identificado por câmeras de segurança da própria biblioteca e também nas ruas do centro de São Paulo. As autoridades já sabem quem é o outro homem que participou da ação e está à sua procura.

Os criminosos levaram oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade. Eles renderam uma vigilante e também um casal que visitava o local. Era o último dia do evento. Quadra e seu parceiro agiram rapidamente, pegaram as peças, as colocaram em sacolas e saíram pela porta da frente.

A prefeitura de São Paulo acionou também a Interpol, polícia internacional, para evitar que as peças sejam comercializadas no exterior.

A polícia de São Paulo continua em busca das obras.