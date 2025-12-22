logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Lançamento de foguete em Alcântara é adiado para 22h

Novo adiamento foi por causa da chuva
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 16:16
São Paulo
Brasília (DF), 22/12/2025 - Empresa anuncia adiamento do lançamento de foguete a partir de Alcântara (MA) O lançamento faz parte de uma parceria entre o DCTA e a empresa sul-coreana INNOSPACE, com apoio da AEB/MCTI. Foto: MCTI
© MCTI

O lançamento do foguete Hanbit-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, foi adiado das 15h45 para as 22h desta segunda-feira (22), o último dia, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), da janela de lançamento. 

A alteração no horário, segundo a Innospace, ocorreu devido a questões meteorológicas. “Caso as operações seguissem conforme o horário originalmente planejado, haveria uma alta probabilidade de o veículo de lançamento ficar exposto à chuva durante o abastecimento de propelente”, explicou a empresa, em nota.

Trata-se do primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território brasileiro.

Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer na quarta-feira (17). No entanto, durante a etapa final de averiguação dos sistemas, foi detectada uma anomalia em parte do sistema de refrigeração do oxidante do combustível. Na sexta-feira (19), houve nova tentativa, mas a operação foi interrompida novamente em razão do funcionamento anormal de uma válvula de ventilação, instalada no tanque de metano líquido do segundo estágio do veículo.

No início da tarde desta segunda-feira, a FAB, que coordena a operação de lançamento, informou que reiniciou a sequência de testes para o lançamento do foguete Hanbit-Nano. 

O veículo espacial, que tem 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro e 20 toneladas, levará satélites para a órbita baixa da Terra (LEO), a uma altitude de aproximadamente 300 km e inclinação de 40 graus.

Um total de oito cargas úteis estão dentro da coifa na parte superior do veículo de lançamento: cinco pequenos satélites para colocação em órbita e três dispositivos experimentais, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia. 

A operação de lançamento, que é coordenada pela FAB, será transmitida ao vivo pelo canal da empresa sul-coreana Innospace. 

Relacionadas
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Lançamento de foguete em Alcântara é reagendado para esta segunda
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: INNOSPACE/ Divulgação
Saiba mais sobre 1º lançamento comercial de foguete no Brasil
Edição:
Fernando Fraga
foguete Centro de Lançamento de Alcântara Hanbit-Nano Innospace FAB
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, brasil, Estêvão
Esportes Brasil encerra 2025 na 5ª posição do ranking de seleções da Fifa
seg, 22/12/2025 - 18:21
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
Economia Anac discute com aéreas aumento de voos no Santos Dumont; Paes critica
seg, 22/12/2025 - 17:48
Brasília (DF), 24/03/2025 - Centro de reciclagem de garrafa pet. Foto: Edmar Chaperman/Funasa
Meio Ambiente Plásticos não recicláveis geram perdas e sobrecarga a catadores no Rio
seg, 22/12/2025 - 17:33
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mais de 141 mil ainda não sacaram abono salarial; veja como consultar
seg, 22/12/2025 - 17:15
Brasília (DF), 22/12/2025 - Empresa anuncia adiamento do lançamento de foguete a partir de Alcântara (MA) O lançamento faz parte de uma parceria entre o DCTA e a empresa sul-coreana INNOSPACE, com apoio da AEB/MCTI. Foto: MCTI
Geral Lançamento de foguete em Alcântara é adiado para 22h
seg, 22/12/2025 - 16:16
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
Justiça Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem
seg, 22/12/2025 - 15:56
Ver mais seta para baixo