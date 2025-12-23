logo ebc
Lula sanciona porte de arma para policiais legislativos estaduais

Antes, só polícias legislativas do Congresso Nacional tinham direito
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 15:43
Brasília
Recepção do Fórum Social Mundial, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
© Tânia Rego/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que autoriza policiais legislativos de assembleias estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal a portarem armas de fogo. O texto foi publicado nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da União.

A nova lei altera o Estatuto do Desarmamento, de 2003, que já concede o porte de arma aos policiais legislativos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

No entanto, o presidente Lula vetou dois dispositivos do projeto que dispensavam os policiais de comprovar idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, como previsto no Estatuto.

De acordo com a mensagem de veto, essa dispensa representaria “flexibilização significativa do sistema normativo, retiraria garantias essenciais para o manuseio seguro de armas de fogo, com risco à política nacional de controle de armas e à segurança pública, e configuraria, ainda, violação ao disposto no art. 6º da Constituição, que consagra a segurança como direito social”.

Edição:
Vinicius Lisboa
Porte de Arma Luiz Inácio Lula da Silva Lula Assembleia Legislativa Polícia Legislativa
