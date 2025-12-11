logo ebc
Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP

Apagão também prejudicou o abastecimento de água
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 20:55
São Paulo
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 1,3 milhão de clientes da concessionária Enel na Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até as 19h desta quinta-feira (11). A quantidade é a mesma registrada às 13h

Segundo clientes de alguns bairros como Moema, na zona leste, que procuraram a empresa por telefone, a expectativa é de que o serviço seja normalizado no próximo sábado (13).

Cerca de 904 mil são da capital paulista. Em página criada para acompanhar a situação, a empresa destaca que 300 mil casos são de clientes que fizeram solicitação de atendimento hoje, por conta da continuidade dos ventos.

Aos clientes, a Enel tem distribuído mensagens em que afirma que suas equipes técnicas não irão parar de trabalhar enquanto os danos não forem totalmente solucionados. Para a parcela que pode ficar por mais dias sem energia, um informe mais específico enfatiza que o caso "faz parte de um grupo de ocorrências mais complexas, que exige um tempo maior para reparo."

Os problemas na distribuição de energia elétrica na região se agravaram nesta quarta-feira (10) e ainda há pontos na cidade com relatos de instabilidade ou indisponibilidade do sinal de internet. 

As interrupções foram causadas por fortes ventos provocados por um ciclone extratropical. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone se formou entre o sul do Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai e afetou o tempo também naquela região do país e no sudeste. Já na terça-feira (9), cidades como Avaré registraram ventos intensos, de 140 km/h.

Previsão 

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura municipal, a previsão é de que na noite de hoje os ventos percam força.

O céu deve ficar nublado, sem, portanto, haver chuva, e a sensação de calor irá permanecer. A temperatura mínima pode chegar a 19°C e a umidade relativa do ar oscila em torno de 40%, com tendência a elevação. Até o momento, o volume pluviométrico, ou seja, de chuvas, do mês de dezembro registrou 70,7mm, correspondente a 38,4% dos 184,2 mm esperados.

Transtornos 

Os ventos intensos afetaram os dois principais aeroportos da capitalA Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, confirmou 66 chegadas e 51 partidas canceladas hoje. A GRU, responsável pelo aeroporto de Guarulhos, confirmou 72 voos cancelados e 28 direcionados para outros aeroportos.

O apagão também prejudicou o abastecimento de água dos paulistas. Em comunicado, a Sabesp esclarece que a falta de eletricidade impede o bombeamento de água para algumas residências e "que bairros vizinhos à lista de regiões afetadas também são impactados, já que os reservatórios e estações de bombeamento paralisados atendem a várias áreas do entorno". 

"A Sabesp esclarece que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d’água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa. Quanto maior for o tempo sem o bombeamento, maior será a demanda por água dos clientes, impactando na recuperação do sistema de abastecimento."

