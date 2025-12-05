logo ebc
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44
Publicado em 04/12/2025 - 21:30
Brasília
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.947 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44

  • 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 14.699,14 cada
  • 2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 911,11 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Sabrina Craide
