logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54
Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 21:29
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

  • 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
  • 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
ter, 02/12/2025 - 21:29
Lojas reabertas no Shopping Light após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, que permite o funcionamento das lojas de shopping centers das 11h às 19h.
Política Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1
ter, 02/12/2025 - 20:50
Tv Brasil animada
Cultura TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças
ter, 02/12/2025 - 20:43
Internet das coisas
Política Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
ter, 02/12/2025 - 20:33
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde
ter, 02/12/2025 - 20:26
Fachada Eletrobras
Política Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
ter, 02/12/2025 - 20:22
Ver mais seta para baixo