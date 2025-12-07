Geral
Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58
Agência Brasil
Publicado em 07/12/2025 - 10:16
Brasília
Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.948 da Mega-sena, sorteadas nesse sábado (6) a noite em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (9), fica acumulado em R# 2o milhões.
As dezenas sorteadas foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58.
Quarenta e dois apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, R$ R$ 42.694,24. Os 2.726 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ R$ 1.084,28.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do concurso em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
