Geral
Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h30, no horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 06/12/2025 - 07:55
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.948 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
