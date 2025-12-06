logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, no horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 06/12/2025 - 07:55
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.948 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.948 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 05/12/2025 - Não vou escrever poesia e outros textos. Por Crianças do Mar e das Laranjas
Direitos Humanos Livro apresenta textos de crianças palestinas afetadas pela guerra
sab, 06/12/2025 - 09:24
Trabalhador do campo usa pesticida e agrotóxico em plantação.
Meio Ambiente Agrotóxicos atingem população já em vulnerabilidade, diz especialista
sab, 06/12/2025 - 09:02
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – O sociólogo Luiz Augusto Campos participa do 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Pesquisador da Uerj defende monitoramento da trajetória de ex-cotistas
sab, 06/12/2025 - 08:45
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Cotas raciais da Uerj completam 22 anos e mudam trajetórias de vida
sab, 06/12/2025 - 08:30
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Mais de 42 mil fazem provas discursivas do CNU 2025 neste domingo
sab, 06/12/2025 - 08:15
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado
sab, 06/12/2025 - 07:55
Ver mais seta para baixo