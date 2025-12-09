Geral
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 10:20
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.949 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Direitos Humanos Acesso à internet cresce entre classes sociais, mas ainda é desigual
ter, 09/12/2025 - 10:53
Internacional Terremoto no Japão deixa pelo menos 30 feridos
ter, 09/12/2025 - 10:51
Geral Capitais do Centro-Sul terão chuvas e ventania até quinta-feira
ter, 09/12/2025 - 10:20
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões
ter, 09/12/2025 - 10:20
Direitos Humanos Quase 50% das mulheres brasileiras denunciam desrespeito
ter, 09/12/2025 - 10:02
Direitos Humanos Acesso à IA no Brasil é marcado pela desigualdade social dos usuários
ter, 09/12/2025 - 10:01