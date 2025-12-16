Geral
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 07:33
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.952 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Destaques EBC
Radioagência
Trama golpista: STF retoma julgamento de réus do Núcleo 2
Rádios
Repórter Nacional 18h30: Ministro Alexandre de Moraes pede a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão na ação da trama golpista
TV Brasil
Maranhão se prepara para 1° lançamento comercial de foguete no Brasil
Mais notícias
Geral Rio terá muito calor hoje, mas tempo mudará com chegada de frente fria
ter, 16/12/2025 - 08:29
Geral Antropólogo discute riqueza e desigualdade no DR com Demori
ter, 16/12/2025 - 08:05
Justiça Vaqueiro contratado pelo Ibama é morto em terra indígena no Pará
ter, 16/12/2025 - 08:00
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões
ter, 16/12/2025 - 07:33
Economia Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira
ter, 16/12/2025 - 07:32
Justiça STF decide hoje se condena mais seis réus pela trama golpista
ter, 16/12/2025 - 07:30