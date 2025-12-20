Geral
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 62 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h
Agência Brasil
Publicado em 20/12/2025 - 08:15
Brasília
Versão em áudio
O concurso 2.954 da Mega-Sena sorteia na noite deste sábado (20) prêmio estimado de R$ 62 milhões. Ninguém acertou as dezenas no sorteio passado, realizado na quinta-feira (18).
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Para o bolão, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Saúde Estilo de vida leva jovens de até 30 anos apresentarem risco cardíaco
sab, 20/12/2025 - 09:00
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 62 milhões neste sábado
sab, 20/12/2025 - 08:15
Esportes Flamengo e Grêmio decidem terceira edição da Copinha Feminina
sab, 20/12/2025 - 07:07
Justiça STF anula parte de investigação contra governador do Acre
sex, 19/12/2025 - 22:11
Justiça TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
sex, 19/12/2025 - 21:47
Geral Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
sex, 19/12/2025 - 21:15