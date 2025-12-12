Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dez suspeitos ligados a uma organização criminosa que atuava a partir de São Paulo e mantinha conexão direta com o tráfico de drogas na Bahia.

As prisões foram feitas em diferentes estados com apreensão de drogas, veículos e eletrônicos. Também foram bloqueados R$ 100 milhões pertencentes aos investigados. Em todo o país, foram 46 pessoas detidas.

“A organização criminosa estruturava todo o fluxo financeiro do tráfico por meio de empresas de fachada, comerciantes usados como laranjas, para movimentar grandes quantias em contas bancárias. O bando paulista atuava com distribuição de drogas, articulação de viagens ao exterior como parte do esquema”, afirmou a Polícia Civil da Bahia, que conduziu as investigações.

Na capital paulista, os mandados foram cumpridos na Vila Antônio, na zona leste, onde dois investigados foram localizados e tiveram celulares e um notebook apreendidos. Em Parelheiros, na zona sul, os agentes encontraram um veículo com sinais identificadores adulterados, o que levou à prisão em flagrante de uma pessoa e à apreensão de dois veículos.

Em um hotel na Barra Funda, a Polícia Civil localizou um dos alvos da investigação. A partir dessa abordagem, outras cinco pessoas foram flagradas com malas de fundo falso, contendo cerca de 9,8 quilos de cocaína, além de celulares, cartões bancários, relógio, balança de precisão e materiais usados para o preparo e transporte da droga.

Em Sumaré, no interior paulista, também foram cumpridos mandados em um apartamento ligado ao bando, onde foram recolhidos um notebook, um caderno com anotações, um capacete e uma moto utilizada na logística da quadrilha.