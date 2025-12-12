logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tempestades severas ameaçam MS, PR e SC com granizo e rajadas de vento

Chuvas e descargas elétricas podem ocorrer em curtos períodos
Fabíola Sinimbú* - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 11:04
 - Atualizado em 12/12/2025 - 11:49
Brasília
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta sexta-feira (12), um alerta vermelho de tempestade e ventos que podem atingir até 100 quilômetros por hora (Km/h) para uma região que abrange o Sudoeste do Mato Grosso do Sul, passando por toda extensão oeste do Paraná e Santa Catarina. A região também poderá ser atingida por chuvas de granizo.

Segundo o alerta, os três estados serão os mais atingidos pela combinação de uma frente fria com alta umidade, que mantém o risco de tempestades severas também em outros estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco”.

Para ampliar a proteção, o órgão orienta que a população faça uso e fique atenta aos avisos do sistema Defesa Civil Alerta, que emite mensagens de texto e alarmes sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro prévio, são enviadas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de risco iminente na região.

Para o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr, nesta sexta-feira as chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica.

O alerta deve permanecer no sábado (13) e no domingo (14). Podem ocorrer pancadas de chuvas, em especial na Região Serrana do Rio de Janeiro, centro-sul de São Paulo, zona da mata e sul de Minas Gerais, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul.

 

*Título atualizado às 11h49

Relacionadas
São Paulo (SP), 01/07/2025 - Chegada de frente Fria no centro da capital Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Capitais do Centro-Sul terão chuvas e ventania até quinta-feira
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS
Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia alerta chuvas ventos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes vota por perda imediata do mandato de Zambelli
sex, 12/12/2025 - 12:08
Brasília - 23.05.2023 - Cenas da cidade de Brasília. Na foto a Esplanada dos MInistérios. Foto: José Cruz/ Agência Brasil
Direitos Humanos Governo edita regras para remover servidores em casos de violência
sex, 12/12/2025 - 12:01
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP
sex, 12/12/2025 - 11:57
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Tempestades severas ameaçam MS, PR e SC com granizo e rajadas de vento
sex, 12/12/2025 - 11:49
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
Geral Polícia Federal cumpre mandados na Câmara dos Deputados
sex, 12/12/2025 - 10:57
02/04/2024 - Com menor taxa de analfabetismo do país, DF é referência em educação O Distrito Federal é a unidade da Federação com a menor taxa de analfabetismo do país (1,7%), segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua mais recente. Sala de aula da escola. Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
Educação Resultados da Prova Nacional Docente 2025 serão divulgados hoje
sex, 12/12/2025 - 10:43
Ver mais seta para baixo