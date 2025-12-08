logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país

Lista reúne 216 nomes de criminosos de alta periculosidade
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 19:57
Brasília
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Portaria nº. 570, de 21 de dezembro de 2023, instituiu a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que visa divulgar, em âmbito nacional, os indivíduos cuja prisão é estratégica para o combate às organizações criminosas no país. Foto: Ministério da Justiça
© Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) o site ‪gov.br/captura‬, que disponibiliza a lista dos 216 foragidos mais procurados do país.

Cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco, que avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual.

“A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil", diz o ministério, em nota.

A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a colaboração direta da população.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

O site faz parte do Programa Captura, uma ação de articulação nacional voltada à identificação, à localização e à prisão de criminosos considerados de alta periculosidade. O ministério informou que irá instalar uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro.

“A medida responde à constatação de que criminosos de diferentes regiões do Brasil frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e maior agilidade na troca de informações para a localização de foragidos”, explica a pasta.

Relacionadas
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF cumpre mandado e apreende armas de fogo em residência em Ponta Porã/MS Mandado de busca e apreensão resulta na apreensão de fuzil e pistolas Foto: Polícia Federal/Divulgação
Flexibilização de armas em 2019 levou a desvio de pistolas para crime
Rio de Janeiro (RJ), 25/02/2025 - Agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação/Arquivo
Dois sargentos da PM do Rio foram presos por ajudar crime organizado
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP
Edição:
Juliana Andrade
Ministério da Justiça e Segurança Pública Segurança Pública Foragidos Programa Captura organizações criminosas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Portaria nº. 570, de 21 de dezembro de 2023, instituiu a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que visa divulgar, em âmbito nacional, os indivíduos cuja prisão é estratégica para o combate às organizações criminosas no país. Foto: Ministério da Justiça
Geral Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país
seg, 08/12/2025 - 19:57
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Dólar tem leve queda e permanece acima de R$ 5,40
seg, 08/12/2025 - 19:53
Catadores de lixo podem aproveitar resíduos de prédios públicos de Brasília
Meio Ambiente Produção de resíduos cresce em 2024; destinação adequada melhora
seg, 08/12/2025 - 19:01
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Presidente Lula participa da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula propõe reunião dos Poderes para tratar de feminicídio
seg, 08/12/2025 - 18:43
superliga, vôlei, osasco
Esportes Praia Clube e Osasco estreiam terça no Mundial de Clubes de Vôlei
seg, 08/12/2025 - 18:23
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Política Alerj decide revogar a prisão preventiva do deputado Rodrigo Bacellar
seg, 08/12/2025 - 18:10
Ver mais seta para baixo