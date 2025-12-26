Morre Mãe Carmen, líder do Terreiro do Gantois em Salvador

Morreu na madrugada desta sexta-feira (26), aos 98 anos de idade, Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen, ialorixá do Terreiro de Gantois, em Salvador. Contadora aposentada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ela comandava o Candomblé do Ilé Iá Omi Axé Iamaxé desde 2002.

Em nota divulgada pelas redes socias, a Associação de São Jorge Ebé Oxóssi comunicou o falecimento da “guardiã da ancestralidade e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do Candomblé na Bahia e no Brasil.”

Filha caçula de Maria Escolástica da Conceição Nazareth, a Mãe Menininha do Gantois, Carmen nasceu em 29 de dezembro de 1926, na Casa do Candomblé, e foi iniciada aos 7 anos. Dedicou a vida aos saberes tradicionais e à espiritualidade, inicialmente sob a liderança da mãe e depois ao lado da irmã mais velha, Mãe Cleusa de Nanã, que esteve à frente do Terreiro de Gantois entre 1986 e 1997.

“Mãe Carmen assumiu com amor, coragem e responsabilidade a condução de uma Casa que é fé, memória e identidade. Ser Ìyáloriṣa em sua presença, sempre significou cuidar, proteger, orientar e sustentar o axé com dignidade, firmeza e sabedoria, zelando pela comunidade e pela continuidade de uma tradição ancestral”, destacou o comunicado da associação.

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulgou nota de pesar se solidarizando com a comunidade do Gantois pelo falecimento da ialorixá.

“A sua partida representa uma grande perda para o povo de santo, para a Bahia e para o país. Sua vida permanece como legado de sabedoria, firmeza espiritual e compromisso com a ancestralidade."

Mãe Carmen deixa duas filhas, três netos e quatro bisnetos, “expressão viva da continuidade, da memória e do futuro que segue sendo tecido a partir de sua presença e de seu legado”, informou a associação.

O comunicado de São Jorge Ebé Oxóssi destaca ainda o fato de Mãe Carmen ter falecido em uma sexta-feira, dia consagrado a Oxalá, seu Orixá de cabeça. “nos despedimos de sua presença física, mas afirmamos com convicção: seu axé permanece. Seus ensinamentos seguem vivos, sua missão continua inscrita na história e sua memória permanece como fonte de força, amor e sabedoria para as gerações que virão”, conclui.

O velório da líder religiosa será na tarde desta sexta-feira no Terreiro de Gountois, onde ela receberá as homenagens até o sábado (27), quando será enterrada em Salvador.