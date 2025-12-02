logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Elas mostram como a igualdade promove resultados positivos
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 16:06
Brasília
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta terça-feira (2), em Brasília, mulheres que ocupam cargos de liderança em empresas e corporações de todo o Brasil debateram a importância do combate às dinâmicas de discriminação e desigualdade de gênero e raça no ambiente de trabalho. Em relatos potentes, elas mostram como a promoção da equidade é capaz de promover resultados econômicos, financeiros e socioambientais.

Vice-presidente de Marketing e Comunicação de Marca de uma montadora de veículos multinacional, Alessandra Souza é líder de uma equipe composta em sua maioria por mulheres de diferentes regiões, raças e tão diversa como o Brasil. Com uma carreira bem sucedida, ela lembra que nem sempre foi assim. “Eu sofria, de forma muito sutil, uma tendência a levar para uma masculinização da minha gestão”, recorda.

“A minha carreira aconteceu quando eu deixei de tentar ser uma coisa que não sou. Deixei de tentar me encaixar em padrões que não serviam para mim e tão pouco serviam para a organização, tão pouco agregava valor onde eu estava”, diz.

Assim como Alessandra, a diretora de negócio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Ana Paula Repezza, atingiu o ápice da carreira ao voltar de uma licença maternidade, com uma experiência que não poderia ser adquirida somente no ambiente corporativo.

“De fato, a gente se torna líderes melhores quando a gente enfrenta o desafio de conciliar família e trabalho, porque a gente aprende a delegar, a priorizar, a confiar nas pessoas e, o mais importante, a gente aprende a olhar para outras mulheres da forma como a gente quer ser olhada”, destaca.

Política pública

Além do momento de fortalecimento, as duas lideres compartilham o fato de atuarem em empresas que aderiram a 7ªedição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, uma política pública para difusão de novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional e combate às dinâmicas de discriminação e desigualdade de gênero e raça praticadas no ambiente de trabalho.

Promovido pelo Ministério das Mulheres, o programa apoia as boas práticas realizadas nas empresas e organizações e certifica com o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça o compromisso com a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho.

O encontro entre as mulheres fez parte de um seminário para apoiar o andamento das ações nas empresas e debater novas estratégias e desafios na construção de ambientes corporativos mais justos, capazes de fazer frente a realidade como a apresentada no 4º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e divulgado no início de novembro.

O documento apontou que mulheres ainda recebem, em média, 21,2% a menos que os homens. Considerando o salário médio nas 54.041 empresas que apresentaram relatório, as mulheres têm remuneração média de R$3.908,76, enquanto o salário médio dos homens é R$ 4.958,43.

Construção

Atualmente, 88 empresas das cinco regiões do país estão juntas no Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, em busca da construção de mais ações capazes de enfrentar a desigualdade e a discriminação. Nas sete edições, 246 organizações já aderiram, com nove empresas presentes desde a primeira edição.

Uma delas é a Caixa Econômica Federal, onde Glenda Nóbrega ocupa o cargo de gerente executiva de diversidade e inclusão. Para a executiva, as iniciativas promovidas nas empresas são capazes de mudar todo um ambiente corporativo e gerar mais oportunidades.

“Tem três coisas que acho muito importantes na minha trajetória. Ter pessoas que me impulsionassem, estar sempre preparada para as oportunidades que surgissem e a empresa ter um ambiente favorável ao nosso crescimento, seja de mulheres, de pessoas pretas de pessoas e PCDs [pessoa com deficiência]", relata.

Para a diretora de administração da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Tereza Cristina de Oliveira, os resultados da política pública vão além, com a possibilidade de transformar pessoas e impactar toda uma sociedade. Mas é necessário que as mulheres que ocupam os cargos de liderança também rompam barreiras e gerem oportunidade a outras.

“Se a gente não tiver a clareza de que as mudanças na sociedade se dão pelo nosso envolvimento, pela nossa luta e pelas nossas escolhas a gente não está fazendo nada enquanto gente, ser humano e pelas mudanças que queremos”.

Relacionadas
Sede da Polícia Federal em São Paulo
PF faz operação contra ataques cibernéticos a deputados federais
Brasília 02/03/2023 - Fachada do prédio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, pasta chefiada pelo ministro Rui Costa. O decreto com a mudança foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Abin: segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026
Brasília 02/12/2025 -O empresário e professor José Kobori é o próximo convidado do programa Dr com Demori. Na entrevista, ele relembra o período em que foi preso pela Operação Lava Jato e faz uma análise das economias brasileira e chinesa Foto: Vitor Chambon/Divulgação
Professor José Kobori é o entrevistado desta terça no DR com Demori
Edição:
Aline Leal
igualdade de gênero Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Geral Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira
ter, 02/12/2025 - 16:06
Altamira (PA), 08/01/2025 - No dia 5 de maio de 2016, foi inaugurada a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte. Localizada no Rio Xingu, no Pará, sua capacidade instalada é de 11.233,1 MW, sendo reconhecida como a maior hidrelétrica 100% brasileira. O empreendimento utiliza, em seu reservatório principal, uma tecnologia preservacionista conhecida como fio d’água, o monitoramento das estruturas, previsto no Plano, é um dos mais bem equipados do país. Dispondo de 1.976 instrumentos, de 12 diferentes tipos, realiza-se uma avaliação periódica ao desempenho das estruturas de concreto dos 28 diques que conformam o Reservatório Intermediário e das barragens de Pimental e Belo Monte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Belo Monte: Dino determina liberação de R$ 19 milhões a indígenas
ter, 02/12/2025 - 15:25
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Internacional Lula conversa com Trump sobre retirada de sobretaxa
ter, 02/12/2025 - 15:16
São Paulo (SP) - 02/12/2025 - a Ponto de Cultura Inês Etienne. Frame Ponto de Cultura Inês Etienne
Cultura Ponto de Cultura Inês Ettiene resgata história de luta contra ditadura
ter, 02/12/2025 - 14:21
Brasília (DF), 02/12/2025 - Chegada de Vacinas para Bronquiolite (VSR). Fotos: João Risi/MS
Saúde Governo começa a distribuir vacina contra vírus sincicial respiratório
ter, 02/12/2025 - 14:11
Brasília - 02/12/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado durante reunião para votar o projeto de lei (PL 5.473/2025) que aumenta tributos para as fintechs e outras instituições financeiras. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Comissão do Senado aprova aumento da taxação de fintechs e bets
ter, 02/12/2025 - 13:12
Ver mais seta para baixo