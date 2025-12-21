logo ebc
Rádio Nacional celebra espírito natalino no Especial de Domingo

Atração vai apresentar clássicos na voz de grandes nomes da música
Publicado em 21/12/2025 - 11:24
Brasília
São Paulo (SP), 07/12/2025 - Decoração de Natal no Largo de São Bento e Viaduto Santa Ifigenia. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rádio Nacional apresenta neste domingo (21), às 22h, o Especial de Domingo com o tema natalino. Atração traz músicas com temática natalina interpretadas por grandes nomes da música brasileira. 

Entre as canções apresentadas estão Anoiteceu, na voz de Caetano Veloso, Noite Feliz, interpretada por Alcione, Tão Bom Que Foi o Natal, de Chico Buarque, Natal Brasileiro, de Jorge Ben Jor, e Ave Maria, com Simone. 

Rádio Nacional  

Nacional faz parte da história do país e conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Ouças a programação pelo site

Aline Leal
Natal Rádio Nacional Especial de Domingo
