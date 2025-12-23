logo ebc
No DR com Demori, Marina Rossi fala sobre desmatamento e pecuária

Jornalista alerta para importância da rastreabilidade da carne
Publicado em 23/12/2025 - 07:02
Brasília
São Paulo (SP), 09/12/2025 - DR com Demori recebe a jornalista Marina Rossi.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
A jornalista Marina Rossi, da BBC News Brasil, é a próxima entrevistada do programa DR com Demori. Ela fala sobre o avanço da pecuária em plena floresta amazônica, explica a importância econômica, ambiental e social da rastreabilidade da carne produzida no país e analisa os desafios de se fazer cumprir a legislação brasileira. 

A atração vai ao ar nesta terça-feira (23), às 23 horas, na TV Brasil.

Rossi também é autora do livro-reportagem O cerco: a Amazônia Invadida pelo Gado. Na obra, a jornalista revela como a pecuária tem ocupado ilegalmente vastas áreas da maior floresta tropical do planeta.

Um dos aspectos abordados na conversa com Leandro Demori é a chamada ‘lavagem do boi’ ou ‘triangulação’. 

“O boi nasce ou cresce em uma fazenda que tem passivos ambientais – então, em tese, ela não poderia produzir carne. Mas antes de ser vendido para o frigorífico, o boi passa para uma fazenda do tipo ‘limpa’ e essa passa a ser a origem dele. Ou seja, não se registra que o boi veio de uma fazenda ‘suja’”, comenta Rossi.

Na entrevista, a jornalista reflete sobre a importância de saber a procedência da carne que vai no prato dos brasileiros e explica as tentativas de implementar sistemas de rastreamento capazes de garantir a transparência na cadeia produtiva. 

“O governo brasileiro lançou no final do ano passado um plano nacional de rastreabilidade, que é um plano grandioso e ambicioso para saber onde aquele bezerro nasceu e todos os lugares onde ele passou antes de chegar no frigorífico (...) A rastreabilidade é um caminho”, explica.

Ao comentar as evidências científicas sobre o impacto climático do rebanho bovino, a entrevistada diz que o problema não está apenas na emissão direta de gases pelos animais, na cadeia associada à expansão da pecuária. 

“O boi ainda é um grande emissor. Mas não é apenas ele que emite. O boi está ali no meio do desmatamento e o desmatamento emite muito gás (...) É toda uma linha de emissão de gás: bois emitindo gases, floresta reduzindo, queimada acontecendo (...) Se a gente tivesse o boi livre de desmatamento, talvez a emissão fosse menor”, destaca.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Serviço

DR com Demori – Marina Rossi
Terça-feira, 23 de dezembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC

