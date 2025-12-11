logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Nova fase da operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo

Mais de mil agentes participam da ação que ainda está em andamento
Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 09:17
Rio de Janeiro

Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em chamas e veículos queimados que impedem a circulação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A operação está em andamento.

Segundo o governo, policiais civis e militares atuam desde as primeiras horas desta quinta-feira (11). Mais de mil agentes participam do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

A primeira etapa da Operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão foi a mais letal da história do estado, com 122 mortos, dos quais cinco eram policiais. Ao todo, foram feitas 113 prisões. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho que não está preso. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/12/2025 - O comissário José Luis Caballero Ochoa, presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), fala com a imprensa, em frente ao Palácio Guanabara, ao sair de reunião com o governador Cláudio Castro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
CIDH discute com Cláudio Castro letalidade da Operação Contenção
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Familiares chegam ao Detran para se cadastrar para recinhecimento dos corpos Após resgate de dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contençao. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção
Edição:
Maria Claudia
Rio de Janeiro Operação Contenção Complexo do Salgueiro São Gonçalo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Nova fase da operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo
qui, 11/12/2025 - 09:17
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Após ventania, São Paulo tem 1,5 milhão de clientes sem energia
qui, 11/12/2025 - 09:14
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Internacional EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, diz Trump
qui, 11/12/2025 - 08:58
10/12/2025 - Rio de Janeiro - O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. Foto: Balé Quebra Nozes/Divulgação
Cultura Fachada do Theatro Municipal do Rio vai mostrar O Quebras Nozes
qui, 11/12/2025 - 08:53
Brasília (DF), 03/07/2025 - Sede da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ). Foto: OAB-RJ
Política Alerj aprova dispensa de terno e gravata no verão em audiência pública
qui, 11/12/2025 - 08:48
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Câmara rejeita cassação da deputada Carla Zambelli
qui, 11/12/2025 - 08:10
Ver mais seta para baixo