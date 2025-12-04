logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP

Grupo prestava "serviço" de lavagem de dinheiro
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/12/2025 - 20:32
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A segunda fase da Operação Falso Mercúrio, da Polícia Civil de São Paulo, levou ao bloqueio de até R$ 6 bilhões em contas bancárias e bens de “prestadores de serviço” para o crime organizado no estado de São Paulo.

A pedido dos investigadores, a Justiça determinou o sequestro de 257 veículos, avaliados em R$ 42 milhões, e de 49 imóveis, no valor de R$ 170 milhões.

Pelo menos 20 pessoas e outras 37 empresas tiveram as contas bloqueadas. Os bloqueios podem chegar a R$ 98 milhões em cada conta bancária.

As apurações da polícia revelaram que o grupo criminoso operava um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e atuava como “prestador de serviços” para o crime organizado.

Com cerca de 49 empresas de diversos setores, como padarias, adegas, concessionárias e fintechs, os investigados ofereciam a traficantes, estelionatários e operadores de jogos de azar, mecanismos para ocultar a origem ilícita dos valores.

De acordo com as investigações da 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Paulo, há indícios de que o grupo tenha ligação direta com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa”, destacou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Os policiais descobriram ainda que um dos beneficiários do esquema é um homem foragido da Justiça, suspeito de participar da execução de Antonio Gritzbach, em novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo a polícia, seis suspeitos continuavam foragidos até o final da tarde desta quinta-feira (4), e 48 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a eles.

Relacionadas
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC
Brasília (DF) 05/11/2025 – Operação Carbono Oculto 86 revela infiltração do PCC no mercado de combustíveis no Piauí. Foto: SSP-PI/Divulgação
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC
Edição:
Carolina Pimentel
Crime Organizado PCC Lavagem de Dinheiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP
qui, 04/12/2025 - 20:32
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Eu preciso declarar recebimentos e pagamentos em Pix para pessoas físicas? Arte/Agência Brasil
Economia Após adiamentos, Banco Central desiste de regular Pix Parcelado
qui, 04/12/2025 - 20:25
São Paulo (SP), 29/09/2023 - Concentração da 1ª greve dos entregadores por aplicativos em frente a sede da SindimotoSP, no Brooklin. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Governo cria grupo para debater direitos de entregadores por app
qui, 04/12/2025 - 19:42
Caso Marielle Franco - Domingos Brazão, seu irmão Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Os três foram presos por forte envolvimento com o assassinato de Marielle Franco Foto: Alerj, ABr
Justiça Moraes pede data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco
qui, 04/12/2025 - 19:16
Brasília (DF), 04/12/2025 -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre a 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Conselhão entrega a Lula propostas de metas de desenvolvimento do país
qui, 04/12/2025 - 18:57
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Petrobras amplia participação em áreas do pré-sal após leilão
qui, 04/12/2025 - 18:45
Ver mais seta para baixo