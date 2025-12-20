logo ebc
Operação Verão nas praias do Rio terá postos de salvamento móveis

Objetivo é um atendimento rápido e mais eficaz aos banhistas
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/12/2025 - 09:33
Rio de Janeiro
A Operação Verão do Corpo de Bombeiros do Rio (CBMERJ), iniciada nesta sexta-feira (19), terá como novidade a implantação de postos de salvamento móveis distribuídos estrategicamente em toda a orla fluminense.

Os guarda-vidas estarão presentes em todas as praias por meio dos grupamentos marítimos e unidades com serviço de salvamento marítimo. O trabalho dos guarda-vidas envolve o monitoramento constante das condições do mar, a orientação aos banhistas, a sinalização de áreas de risco e a intervenção rápida sempre que necessária.

A operação contará com o apoio de drones com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, modernos equipamentos de mergulho, resgate e proteção individual para os guarda-vidas, além da revitalização das unidades com serviço de salvamento marítimo.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles. Os postos móveis representam um avanço importante neste tipo de operação. As estruturas ampliam significativamente a capacidade operacional, oferecendo maior mobilidade, flexibilidade e adaptação às variações de público e às condições ambientais.

“Permitem uma resposta mais rápida e dinâmica, acompanhando o fluxo de banhistas e as mudanças nas condições do mar, fortalecendo ainda mais a atuação preventiva da corporação”, acrescentou o coronel Tarciso Salles.

O CBMERJ prevê também a entrega à população das novas instalações do 2º Grupamento Marítimo, na Barra da Tijuca, que passou por obras de revitalização para garantir melhores condições de trabalho aos guarda-vidas, melhorando a eficiência de atendimento aos banhistas.

